Ezek a játékosok nem lépnek pályára a Portugálok ellen

Izgalmas este vár kedden a futballrajongókra. A Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőnek ad otthont a Puskás Aréna. Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya kedd reggel változtatott a keretén.

Változtatott a meccskereten a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, derült ki kedden délelőtt az UEFA hivatalos honlapjának jelzéséből – írta a Magyar Nemzet. Rossi a kedd esti Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőre készülő magyar csapatból két játékost kihagyott a keretből, így a szombaton az írek ellen 2-2-re végződött döntetlenhez képest is változik a csapat összetétele a Cristiano Ronaldóék elleni rangadóra.

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Ők nem lépnek pályára a Magyarország-Portugália meccsen

Rossi döntése szerint Molnár Rajmund, aki az MTK-ban nagy formában kezdte az idényt, öt bajnokin öt gólt szerzett, majd a lengyel Pogon Szczecinhez igazolt, az írek elleni meccshez hasonlóan Cristiano Ronaldóék ellen sem játszhat. Rajta kívül kimarad még a ma esti csapatból a Törökországban légióskodó védő, Mocsi Attila is, aki Dublinban csereként pályára lépett.

Ugyanakkor két olyan labdarúgó kaphat esélyt Marco Rossitól a portugálok ellen, akik Írországban nem szerepeltek a nevezettek között, ők Dárdai Bence és Csongvai Áron.

Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves középpályása – Dárdai Pál legkisebb fia – az idén döntötte el, hogy nem német, hanem magyar válogatott lesz. Az év korábbi három válogatott meccsén játszott is, ám az írek ellen kimaradt a meccskeretből. Rossi most újra esélyt adhat neki.

A másik beugró Csongvai Áron, a svéd AIK játékosa. Sallai Roland a dublini kiállítása után eltiltás miatt nem játszhat a portugálok ellen, az Union Berlin középpályása, Schäfer András sérülés miatt esett ki a keretből. Az utolsó pillanatig kérdéses még a kapuban Dibusz Dénes játéka is, aki a hírek szerint sérüléssel bajlódik.

 

