Megható gesztusra készülnek a magyar szurkolók a Portugálok elleni vb-selejtezőn

A Magyarország-Portugália mérkőzés különös felhangot kap, mivel a Carpathian Brigade (a magyar szurkolói csoport) a 20. és 21. perc közötti játékidőben vastapssal kíván megemlékezni a nyáron tragikus balesetben elhunyt portugál válogatott és Liverpool-játékos, Diogo Jota, valamint testvére, André Silva előtt – számolt be róla a Magyar Nemzet. A szurkolók figyelmét külön hangsúlyosan felhívják arra, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a tiszteletadáshoz.

Autóbalesetben vesztette életét Diogo Jota, a Liverpool portugál válogatott támadója

Forrás: nemzetisport.hu

Kérés a Magyarország-Portugália mérkőzésre érkező drukkerekhez

A csoport egy nagyszabású koreográfiával is készül, ezért kérik, hogy a Dózsa György út felőli kapu mögötti három szinten helyet foglaló drukkerek legalább húsz perccel a kezdés előtt érkezzenek, hogy minden a tervek szerint alakuljon.