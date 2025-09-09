30 perce
Megható gesztusra készülnek a magyar szurkolók a Portugálok elleni vb-selejtezőn
A portugálok az előző fordulóban 5–0-s győzelmet arattak Örményország ellen, így különösen erős ellenfélként érkeznek a Puskás Arénába. A Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőn megható gesztusra készülnek a magyar szurkolók.
A Magyarország-Portugália mérkőzés különös felhangot kap, mivel a Carpathian Brigade (a magyar szurkolói csoport) a 20. és 21. perc közötti játékidőben vastapssal kíván megemlékezni a nyáron tragikus balesetben elhunyt portugál válogatott és Liverpool-játékos, Diogo Jota, valamint testvére, André Silva előtt – számolt be róla a Magyar Nemzet. A szurkolók figyelmét külön hangsúlyosan felhívják arra, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a tiszteletadáshoz.
Kérés a Magyarország-Portugália mérkőzésre érkező drukkerekhez
A csoport egy nagyszabású koreográfiával is készül, ezért kérik, hogy a Dózsa György út felőli kapu mögötti három szinten helyet foglaló drukkerek legalább húsz perccel a kezdés előtt érkezzenek, hogy minden a tervek szerint alakuljon.