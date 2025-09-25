szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

5 órája

Balhé után Eb-résztvevő a válogatott, három kecskeméti is örülhetett! – videók

Címkék#Bencsik Roland#Fekete Márk#Rutai Balázs#futsal#Románia#Magyarország

Szerdán tíz év után újra történelmet írt a magyar futsal-válogatott. A magyar-román pótselejtező craiovai visszavágóján döntetlent ért el Magyarország, ezzel ismét ott lesz az Európa-bajnokságon.

Nyitray András

Hazai pályán 3-2-re nyerte az első meccset a magyar futsal-válogatott, így parázs magyar-román csatára volt kilátás a visszavágón. A craiovai visszavágón 4200 néző verődött össze, és a helyi futball klubok ultrái is megtöltötték a lelátót. A hazaiak eleinte egyáltalán nem rohamoztak, sőt, a negyedik percben Rutai Balázs szabadrúgása a lécről a gólvonalra, majd onnan kifelé pattant. A semmiből megszerezték a vezetést ezután a románok, mivel Darius Nastai jól fordult le Suscsák Mátéról, és bár nem találta el jól a labdát, de éppen ez volt a szerencséje, mert az Alasztics Marcell mellett a hálóba pattogott (1-0).

Rutai Balázs, az SG Kecskemét játékosa a magyar-román mérkőzésen
Rutai Balázs, az SG Kecskemét játékosa is sokat tett a sikerért a magyar-román párharcban
Fotó: mlsz.hu

Ezt követően nem a játék került főszerepbe, alig egy perc telt el, amikor az egyik lelátóról a másikra elkezdtek átrohanni a pályán keresztül a román szurkolók, mint utólag kiderült, a rendezőkkel kerültek összetűzésbe, a verekedés közben hang- és fénygránát is előkerült, a rendfenntartók aztán könnygázt is bevetettek, hogy kitereljék a balhé okozóit. Bő harminc percet állt a meccs, melynek kiváltó oka annyi volt, hogy egy ideig az eredményjelzőn mindkét csapatnév helyére Magyarország volt írva... A helyzet megoldódott, és úgy indult útjára a labda, hogy bármilyen újabb probléma esetén azonnal végleg félbeszakítják a meccset. 

Ahogy újraindult a játék, Nagy Imre bombáját Tonita a kapufára tolta, majd a nyolcadik percben Suscsák remek helyzetet alakított ki, a honosított brazil Rafinha passzát pedig az őrizetlenül maradt csapatkapitány, Rábl János lőtte a kapuba (1-1). A magyar gól után kiegyenlítetté vált a játék, Rutai előbb kihagyott egy büntetőt, majd Hadházi Sándor egy az egyben vezette a kapusra a labdát, de Tonita bravúrral védett. A 15. percben – a szintén honosított brazil – Daniel Araujo büntetőből ismét a románokat juttatta vezetéshez (2-1), s mivel ezt követően kimaradtak a helyzetek, a félidőben is az az eredmény állt, immáron jó csapatnevekkel az eredményjelzőn. 

A magyar-román a hajrában dőlt el

A második félidőben a két csapat hatékony védekezésének köszönhetően kevesebb volt a gólhelyzet és némileg csökkent az iram is. A 29. percben az SG Kecskemét kötelékéből érkező Fekete Márk lövését a gólvonalról fejelték ki. A 37. perc után két közeli magyar kísérletet is védett Tonita, a kettő között pedig az Alasztics által üresen hagyott kaput Rábl óvta meg a góltól. A 39. percben Tonitáról kipattant a labda, Rábl lekészítette Büki Baltazárnak, aki a hálóba bombázott (2–2), a hátralévő időt pedig kivédekezte a magyar válogatott, ezzel tíz év utána újra az Európa-bajnokság mezőnyének tagja. 

A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor. Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar csapat is részt vesz.

Az SG Kecskemét Futsal három játékosa is ott volt a pótselejtezőn, név szerint Bencsik Roland, Fekete Márk és Rutai Balázs. 

Románia-Magyarország 2-2 (2-1)

Magyarország: Alasztics Marcell - Rábl János, Rafinha, Nagy Imre, Büki Baltazár

Cserék: Faragó Ádám, Bencsik Roland, Fekete Márk, Hadházi Sándor, Kajtár Mátyás, Rutai Balázs, Suscsák Máté, Szabó Lajos, Szalmás Zoltán

Gólszerző: Nastai (5.), Araujo (15. – tízméteresből), ill. Rábl (8.), Büki (38.)

Továbbjutott: Magyarország, 5–4-es összesítéssel

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu