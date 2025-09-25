Balhé után Eb-résztvevő a válogatott, három kecskeméti is örülhetett! – videók

Hazai pályán 3-2-re nyerte az első meccset a magyar futsal-válogatott, így parázs magyar-román csatára volt kilátás a visszavágón. A craiovai visszavágón 4200 néző verődött össze, és a helyi futball klubok ultrái is megtöltötték a lelátót. A hazaiak eleinte egyáltalán nem rohamoztak, sőt, a negyedik percben Rutai Balázs szabadrúgása a lécről a gólvonalra, majd onnan kifelé pattant. A semmiből megszerezték a vezetést ezután a románok, mivel Darius Nastai jól fordult le Suscsák Mátéról, és bár nem találta el jól a labdát, de éppen ez volt a szerencséje, mert az Alasztics Marcell mellett a hálóba pattogott (1-0).

Rutai Balázs, az SG Kecskemét játékosa is sokat tett a sikerért a magyar-román párharcban

Fotó: mlsz.hu

Ezt követően nem a játék került főszerepbe, alig egy perc telt el, amikor az egyik lelátóról a másikra elkezdtek átrohanni a pályán keresztül a román szurkolók, mint utólag kiderült, a rendezőkkel kerültek összetűzésbe, a verekedés közben hang- és fénygránát is előkerült, a rendfenntartók aztán könnygázt is bevetettek, hogy kitereljék a balhé okozóit. Bő harminc percet állt a meccs, melynek kiváltó oka annyi volt, hogy egy ideig az eredményjelzőn mindkét csapatnév helyére Magyarország volt írva... A helyzet megoldódott, és úgy indult útjára a labda, hogy bármilyen újabb probléma esetén azonnal végleg félbeszakítják a meccset.

Ahogy újraindult a játék, Nagy Imre bombáját Tonita a kapufára tolta, majd a nyolcadik percben Suscsák remek helyzetet alakított ki, a honosított brazil Rafinha passzát pedig az őrizetlenül maradt csapatkapitány, Rábl János lőtte a kapuba (1-1). A magyar gól után kiegyenlítetté vált a játék, Rutai előbb kihagyott egy büntetőt, majd Hadházi Sándor egy az egyben vezette a kapusra a labdát, de Tonita bravúrral védett. A 15. percben – a szintén honosított brazil – Daniel Araujo büntetőből ismét a románokat juttatta vezetéshez (2-1), s mivel ezt követően kimaradtak a helyzetek, a félidőben is az az eredmény állt, immáron jó csapatnevekkel az eredményjelzőn.

A magyar-román a hajrában dőlt el

A második félidőben a két csapat hatékony védekezésének köszönhetően kevesebb volt a gólhelyzet és némileg csökkent az iram is. A 29. percben az SG Kecskemét kötelékéből érkező Fekete Márk lövését a gólvonalról fejelték ki. A 37. perc után két közeli magyar kísérletet is védett Tonita, a kettő között pedig az Alasztics által üresen hagyott kaput Rábl óvta meg a góltól. A 39. percben Tonitáról kipattant a labda, Rábl lekészítette Büki Baltazárnak, aki a hálóba bombázott (2–2), a hátralévő időt pedig kivédekezte a magyar válogatott, ezzel tíz év utána újra az Európa-bajnokság mezőnyének tagja.