Rutai Balázs még fel sem fogta, hogy ott lesznek az Eb-n

Ahogy arról mi is beszámoltunk, botrányos közjáték után harcolta ki az Eb-részvételt a magyar-román pótselejtezőn a válogatott. A találkozó az első félidőben félbeszakadt, miután a román drukkerek összeverekedtek a csendőrséggel, ám ez nem zavarta meg a magyar válogatottat. Románia kétszer is vezetett ám, mindig jött válasz, így 2-2-es döntetlen után, 5-4-es különbséggel Magyarország kivívta azt, hogy tíz esztendő után újra ott lesz az Európa-bajnokság mezőnyében.

A magyar-román pótselejtező után kiszakadtak az érzelmek Rutai Balázsból is

Fotó: mlsz.hu

A magyar-román hangulata most is feszült volt

– Borzasztóan jó érzés, hogy ott lehetünk majd az Európa-bajnokságon. Szinte még fel sem fogtuk szerintem, hogy ez mekkora siker. Biztos kell még pár nap, hogy ez ülepedjen. Nagyon boldogok vagyunk, hogy el tudtuk érni a kitűzött célt. Frusztráló volt a légkör, hiszen már a bemelegítés első pillanatától kezdve provokáltak minket. A magyar himnuszból pedig semmit nem lehetett hallani a füttyszó miatt. Nyilván nehéz volt ezektől a dolgoktól elvonatkoztatni. Szerintem mindezek ellenére jól reagáltunk a történtekre, és a két meccs képe alapján biztosan állíthatom, hogy a jobb csapat jutott ki az Európa-bajnokságra – mondta Rutai Balázs, az SG Kecskemét Futsal játékosa.

Rutai elmondta azt is, hogyan készül majd a válogatott az Eb előtt. Egy páros meccsre Costa Ricába utazik a gárda, majd novemberben lesz két hazai felkészülési mérkőzés. Decemberben Horvátországban, Porecben következik egy torna. Rutai mellett Fekete Márk és Bencsik Roland is képviselhette a kecskeméti klubot nemzeti színekben, de ki kell emelni, hogy Suscsák Máté, Pál Patrik és Kajtár Mátyás is nyárig a hírös városban futsaloztak, így joggal lehetnek büszkék Kecskeméten a válogatott sikerére és a játékosokra. Sok idő nincs ünnepelni, hiszen hétfőn már bajnoki meccs következik.

– Szombaton fogunk csatlakozni a munkához Kecskeméten. Két napunk lesz tehát együtt készülni a hétfői összecsapásra. Természetesen szeretnénk kijavítani a legutóbbi botlásokat, és bizonyítani, hogy jó csapat vagyunk. El kell kezdenünk gyűjtögetni a pontokat, ha szeretnénk elérni céljainkat. Szurkolóink támogatására nagy szükségünk lesz, várjuk őket a Messzi István Sportcsarnokban – tette hozzá Rutai Balázs.