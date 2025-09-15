szeptember 15., hétfő

Labdarúgás

42 perce

Sorsoltak a MOL Magyar Kupában, íme a 4. forduló párosítása

Címkék#Tiszaföldvár#Kecskeméti TE#labdarúgás#Magyar Kupa

Szenzációs eredménnyel zárt vasárnap este a Kecskeméti Te csapata az Újpest ellen. A Magyar Labdarúgó-szövetség a 3. forduló zárása után kisorsolta a MOL Magyar Kupa 4. fordulóját.

Vincze Miklós

Vasárnap este zárult le a MOL Magyar Kupa 3. fordulója, a Kecskeméti TE-nek az Újpest elleni szenzációs továbbjutása volt a harmadik kör záróakkordja. Ezt követően kisorsolták a negyedik kört.

A Magyar Kupa negyedik fordulójában lép pályára a Kecskemét, hazai közönség előtt játszik,
A Magyar Kupa 4. fordulójában is hazai pályán játszik a Kecskeméti TE
Fotó: MW-archív

A 4. forduló 16 mérkőzését október 29., szerdán rendezik. A negyedik fordulótól megszűnik az élvonalbeli csapatok kiemelése, és már egymással is szembekerülhetnek. Pontosabban kerülhettek volna, ám a sorsoláson az NB I-es csapatok végül elkerülték egymást. 

A korábbi évekhez képest további változás a szabályokban ettől a körtől, hogy a sorsolás során minden párosításban az elsőként kihúzott csapat lesz a pályaválasztó, függetlenül attól, hogy melyik osztályban szerepel, az alsóbb osztályú tehát nem élvez előnyt. 

A továbbjutás a 4. körben is egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.

Magyar Kupa 4. fordulójának párosítása

Október 29., szerda 

  • Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
  • Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
  • Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)
  • Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
  • Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)
  • Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)
  • ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)
  • Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
  • HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
  • Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
  • MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 
  • Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
  • III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
  • FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
  • Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
  • Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

A Magyar Kupa mezőnye

NB I (8 csapat): Debreceni VSC, Diósgyőri VTK, ETO FC, Ferencvárosi TC, Kolorcity Kazincbarcika SC, MTK Budapest, Paksi FC, Zalaegerszegi TE FC

NB II (15 csapat): FC Ajka, Békéscsaba 1912 Előre, Budafoki MTE, Budapest Honvéd FC, BVSC-Zugló, Aqvital FC Csákvár, Karcagi SC, Kecskeméti TE, HR-Rent Kozármisleny, Mezőkövesd Zsóry FC, Soroksár SC, Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Tiszakécskei LC, Vasas FC, Videoton FC Fehérvár

NB III (6 csapat): Debreceni EAC, ESMTK, III. Kerületi TVE, Majosi SE, Martfűi LSE, Tiszafüredi VSE

Vármegyei első osztály (3 csapat): Kelen SC (BLSZ I.), Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.), Pilisi LK (Pest I.)

Az NB II.-es Kecskeméti TE az NB III. Dél-keleti csoportjában szereplő, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaföldvárt fogadja hazai pályán. Az NB II.-es Tiszakécskei LC a saját osztályából kapott ellenfelet, a szintén NB II.-es Ajka FC gárdáját. A Tiszakécske idegenben vívja meg a következő mérkőzését.

Igazán nagyágyúk ebben a körben nem kerültek össze. A Ferencváros hazai pályán szerepelhet, a 3. körben első osztályú csapatot kiverő Békéscsabát fogadja. Nagy múltra visszatekintő rangadó a Szeged és a Diósgyőr párharca, az első osztályú Diósgyőr lesz ebben a párosításban a pályaválasztó.

 

