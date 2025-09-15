Sorsoltak a MOL Magyar Kupában, íme a 4. forduló párosítása

Vasárnap este zárult le a MOL Magyar Kupa 3. fordulója, a Kecskeméti TE-nek az Újpest elleni szenzációs továbbjutása volt a harmadik kör záróakkordja. Ezt követően kisorsolták a negyedik kört.

A Magyar Kupa 4. fordulójában is hazai pályán játszik a Kecskeméti TE

Fotó: MW-archív

A 4. forduló 16 mérkőzését október 29., szerdán rendezik. A negyedik fordulótól megszűnik az élvonalbeli csapatok kiemelése, és már egymással is szembekerülhetnek. Pontosabban kerülhettek volna, ám a sorsoláson az NB I-es csapatok végül elkerülték egymást.

A korábbi évekhez képest további változás a szabályokban ettől a körtől, hogy a sorsolás során minden párosításban az elsőként kihúzott csapat lesz a pályaválasztó, függetlenül attól, hogy melyik osztályban szerepel, az alsóbb osztályú tehát nem élvez előnyt.

A továbbjutás a 4. körben is egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.

Magyar Kupa 4. fordulójának párosítása

Október 29., szerda

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)

Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)

ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

A Magyar Kupa mezőnye

NB I (8 csapat): Debreceni VSC, Diósgyőri VTK, ETO FC, Ferencvárosi TC, Kolorcity Kazincbarcika SC, MTK Budapest, Paksi FC, Zalaegerszegi TE FC

NB II (15 csapat): FC Ajka, Békéscsaba 1912 Előre, Budafoki MTE, Budapest Honvéd FC, BVSC-Zugló, Aqvital FC Csákvár, Karcagi SC, Kecskeméti TE, HR-Rent Kozármisleny, Mezőkövesd Zsóry FC, Soroksár SC, Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Tiszakécskei LC, Vasas FC, Videoton FC Fehérvár