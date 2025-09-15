1 órája
Sorsoltak a MOL Magyar Kupában, íme a 4. forduló párosítása
Szenzációs eredménnyel zárt vasárnap este a Kecskeméti Te csapata az Újpest ellen. A Magyar Labdarúgó-szövetség a 3. forduló zárása után kisorsolta a MOL Magyar Kupa 4. fordulóját.
Vasárnap este zárult le a MOL Magyar Kupa 3. fordulója, a Kecskeméti TE-nek az Újpest elleni szenzációs továbbjutása volt a harmadik kör záróakkordja. Ezt követően kisorsolták a negyedik kört.
A 4. forduló 16 mérkőzését október 29., szerdán rendezik. A negyedik fordulótól megszűnik az élvonalbeli csapatok kiemelése, és már egymással is szembekerülhetnek. Pontosabban kerülhettek volna, ám a sorsoláson az NB I-es csapatok végül elkerülték egymást.
A korábbi évekhez képest további változás a szabályokban ettől a körtől, hogy a sorsolás során minden párosításban az elsőként kihúzott csapat lesz a pályaválasztó, függetlenül attól, hogy melyik osztályban szerepel, az alsóbb osztályú tehát nem élvez előnyt.
A továbbjutás a 4. körben is egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.
Magyar Kupa 4. fordulójának párosítása
Október 29., szerda
- Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
- Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
- Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)
- Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
- Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)
- Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)
- ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)
- Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
- HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
- Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
- MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
- Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
- III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
- FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
- Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
- Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)
A Magyar Kupa mezőnye
NB I (8 csapat): Debreceni VSC, Diósgyőri VTK, ETO FC, Ferencvárosi TC, Kolorcity Kazincbarcika SC, MTK Budapest, Paksi FC, Zalaegerszegi TE FC
NB II (15 csapat): FC Ajka, Békéscsaba 1912 Előre, Budafoki MTE, Budapest Honvéd FC, BVSC-Zugló, Aqvital FC Csákvár, Karcagi SC, Kecskeméti TE, HR-Rent Kozármisleny, Mezőkövesd Zsóry FC, Soroksár SC, Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Tiszakécskei LC, Vasas FC, Videoton FC Fehérvár
NB III (6 csapat): Debreceni EAC, ESMTK, III. Kerületi TVE, Majosi SE, Martfűi LSE, Tiszafüredi VSE
Vármegyei első osztály (3 csapat): Kelen SC (BLSZ I.), Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.), Pilisi LK (Pest I.)
Az NB II.-es Kecskeméti TE az NB III. Dél-keleti csoportjában szereplő, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaföldvárt fogadja hazai pályán. Az NB II.-es Tiszakécskei LC a saját osztályából kapott ellenfelet, a szintén NB II.-es Ajka FC gárdáját. A Tiszakécske idegenben vívja meg a következő mérkőzését.
Igazán nagyágyúk ebben a körben nem kerültek össze. A Ferencváros hazai pályán szerepelhet, a 3. körben első osztályú csapatot kiverő Békéscsabát fogadja. Nagy múltra visszatekintő rangadó a Szeged és a Diósgyőr párharca, az első osztályú Diósgyőr lesz ebben a párosításban a pályaválasztó.