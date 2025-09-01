Remekeltek a kecskemétiek a válogatottban

A pénteki összecsapáson a magyar futsal-válogatott 7-0-s győzelmet aratott a kirgizek ellen. A Románia elleni Eb-pótselejtezőt megelőző utolsó találkozót vasárnap este ismét az ázsiaiakkal vívta aztán a nemzeti csapat. Hosszú ideig nem született gól, de a félidő hajrájában előbb Rábl János oldalberúgását követően öngóllal jött össze a vezetés, majd Fekete Márk szabadrúgásból bombázott a hálóba (2-0). Az ellenfél a szünet előtt Pál Patrik öngóljával szépített (2-1).

A magyar futsal-válogatott mindkét meccsét megnyerte Kecskeméten

Fotó: mlsz.hu

A magyar futsal-válogatott jó főpróbán van túl

Fordulás után a kirgiz válogatott nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, de gólt a magyarok szereztek: a 23. percben az SG Kecskemét nyáron Lengyelországba igazoló, saját nevelésű játékosa, Kajtár Mátyás lőtt távolról a kapuba (3-1). A kirgiz válogatott a hajrában lehozta támadásban a kapusát, de nem tudott közelebb zárkózni, az utolsó gólt Rutai Balázs helyezte a saját térfeléről a hálóba (4-1). Az SG Kecskemét játékosai tehát ismét remekeltek, Fekete és Rutai mellett egy korábbi kedvenc, Kajtár is betalált.

A válogatott legközelebb szeptember 18-án lép pályára: Romániát fogadja Debrecenben, az Eb-pótselejtező első felvonásán.

Magyarország-Kirgizisztán 4-1 (2-1)

Magyarország: Alasztics Marcell - Rafinha, Rábl János, Kajtár Mátyás, Nagy Imre. Cserék: Kinics Bálint, Pál Patrik, Juhász Donát, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Fekete Márk, Nagy Imre, Bencsik Roland, Győri Balázs, Rutai Balázs, Suscsák Máté, Szabó Lajos, Büki Baltazár

Gólszerzők: Amandyk Denisbek (öngól), Fekete, Kajtár, Rutai, ill. Pál (öngól)