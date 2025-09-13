szeptember 13., szombat

Labdarúgás

46 perce

Fodrász is lehetne, de inkább válogatott lett a KTE volt csatára

Címkék#Lukács Dániel#Portugália#labdarúgás#Kecskemét#Marco Rossi

Két korábbi KTE játékos is bemutatkozott a magyar válogatott vb-selejtezőin. Tóth Barna Írország, Lukács Dániel Portugália ellen állhatott be csereként, utóbbi elmondta, hogy korábban könnyen fel is adhatta volna álmait.

Nyitray András

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Lukács Dániel és Tóth Barna, a KTE NB II-es feljutó együttesének két csatára is meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtező mérkőzéseire. Tóth Barna Írország ellen (2–2) állt be csereként, míg Lukács Dániel a Magyarország-Portugália rangadón (2-3) esett át a debütálás csodás pillanatán. A vereség ellenére is büszke arra, hogy 29 évesen átélhette ezt a pillanatot. 

Lukács Dániel válogatott lett
Fotó: Mirkó István (MI)

– A vereség ellenére boldog vagyok, hogy ezt átélhettem. Óriási motivációt jelent, hogy tapasztalhattam azt a miliőt és profizmust, ami körülvette ezt a mérkőzést. Nehéz szavakba önteni, mennyire fűt a bizonyítási vágy, mindent megteszek azért, hogy a következő hetekben is elnyerjem Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, és ott lehessek az Örményország és Portugália elleni októberi vb-selejtezőmérkőzésen – mondta Lukács Dániel a Nemzeti Sportnak adott interjúban. 

Lukács Dániel sokáig nem igazán tudott kitörni, bár sok időt eltöltött a Honvédnál, igazán sosem számítottak rá az első csapatnál, több kölcsönjáték után került aztán Kecskemétre, ahol NB II-es gólkirály lett. Ez jelentett egy fordulópontot, illetve felesége belépése életébe. 

– A Honvéd NB III-as tartalékcsapatában szerepelve padlón voltam, komolyan megfordult a fejemben, abba kellene hagynom a futballt. Nem ment a játék, és ahelyett, hogy még keményebben edzettem volna, értetlenkedtem, miért más kap lehetőséget a felnőtteknél. Szerencsére ekkortájt ismertem meg a feleségemet, valamint Horváth Zsolt játékosügynököt, akik rengeteget segítettek abban, hogy kikecmeregjek a gödörből, és mellém álljon a szerencse – mondta Lukács. 

Lukács Dániel fodrász is lehetett volna

Tóth Barna és Lukács Dániel is sokat kellett várjon a válogatott meghívóra, utóbbi pedig reméli, példájuk azoknak a játékosoknak is erőt ad, akik nem ott tartanak jelenleg pályafutásukban, ahol szeretnének. Története is mutatja, pillanatok alatt fordulhat egy futballista sorsa, amennyiben kitartó. 

– A történetem erőt adhat azoknak a huszonéves játékosoknak, akik nem ott tartanak, ahol szeretnének. A példám is bizonyítja, a siker kulcsa a kitartás, hiszen ha nincs bennem elegendő elszántság, ki tudja, lehet, ma fodrászatban dolgoznék. A futballban pillanatok alatt változhat a helyzet. Visszagondolva borzasztó lelkiállapotban voltam, mindössze négy meccset nyertünk meg a Kecskeméttel a bajnokságban. Megtépázott önbizalommal, nehéz időszakot követően érkeztem a PAFC-hoz, és álmomban sem gondoltam, hogy ilyen jól indul az idényem, de a kemény munkának meglett a gyümölcse – zárta gondolatait Lukács. 

 

