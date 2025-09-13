Fodrász is lehetne, de inkább válogatott lett a KTE volt csatára

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Lukács Dániel és Tóth Barna, a KTE NB II-es feljutó együttesének két csatára is meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtező mérkőzéseire. Tóth Barna Írország ellen (2–2) állt be csereként, míg Lukács Dániel a Magyarország-Portugália rangadón (2-3) esett át a debütálás csodás pillanatán. A vereség ellenére is büszke arra, hogy 29 évesen átélhette ezt a pillanatot.

Lukács Dániel válogatott lett

Fotó: Mirkó István (MI)

– A vereség ellenére boldog vagyok, hogy ezt átélhettem. Óriási motivációt jelent, hogy tapasztalhattam azt a miliőt és profizmust, ami körülvette ezt a mérkőzést. Nehéz szavakba önteni, mennyire fűt a bizonyítási vágy, mindent megteszek azért, hogy a következő hetekben is elnyerjem Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, és ott lehessek az Örményország és Portugália elleni októberi vb-selejtezőmérkőzésen – mondta Lukács Dániel a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

Lukács Dániel sokáig nem igazán tudott kitörni, bár sok időt eltöltött a Honvédnál, igazán sosem számítottak rá az első csapatnál, több kölcsönjáték után került aztán Kecskemétre, ahol NB II-es gólkirály lett. Ez jelentett egy fordulópontot, illetve felesége belépése életébe.

– A Honvéd NB III-as tartalékcsapatában szerepelve padlón voltam, komolyan megfordult a fejemben, abba kellene hagynom a futballt. Nem ment a játék, és ahelyett, hogy még keményebben edzettem volna, értetlenkedtem, miért más kap lehetőséget a felnőtteknél. Szerencsére ekkortájt ismertem meg a feleségemet, valamint Horváth Zsolt játékosügynököt, akik rengeteget segítettek abban, hogy kikecmeregjek a gödörből, és mellém álljon a szerencse – mondta Lukács.

Lukács Dániel fodrász is lehetett volna

Tóth Barna és Lukács Dániel is sokat kellett várjon a válogatott meghívóra, utóbbi pedig reméli, példájuk azoknak a játékosoknak is erőt ad, akik nem ott tartanak jelenleg pályafutásukban, ahol szeretnének. Története is mutatja, pillanatok alatt fordulhat egy futballista sorsa, amennyiben kitartó.

– A történetem erőt adhat azoknak a huszonéves játékosoknak, akik nem ott tartanak, ahol szeretnének. A példám is bizonyítja, a siker kulcsa a kitartás, hiszen ha nincs bennem elegendő elszántság, ki tudja, lehet, ma fodrászatban dolgoznék. A futballban pillanatok alatt változhat a helyzet. Visszagondolva borzasztó lelkiállapotban voltam, mindössze négy meccset nyertünk meg a Kecskeméttel a bajnokságban. Megtépázott önbizalommal, nehéz időszakot követően érkeztem a PAFC-hoz, és álmomban sem gondoltam, hogy ilyen jól indul az idényem, de a kemény munkának meglett a gyümölcse – zárta gondolatait Lukács.