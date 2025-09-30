szeptember 30., kedd

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a fedélzeten volt, amikor a Liverpool különjárata Magyarország felett repült át a Galatasaray elleni rangadó előtt.

Baon.hu

A Liverpool FC különjárata Magyarország légterén is áthaladt, fedélzetén a csapat sztárjaival, köztük a magyar válogatott két alapemberével, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal. A keddi Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája mérkőzés este 21 órási kezdése előtt a vörösök a John Lennon repülőtérről indultak, és egy több mint 2700 kilométeres út után érkeztek meg Isztambulba.

A Liverpool különjárata Magyarország felett
A fejünk felett húzott el a liverpooli sztárokat szállító Boeing repülőgép
Forrás: jetphotos.com

A Liverpool különjárata Magyarország felett

A klub különjáratát a Boeing 757-23N (TF-FIC) típusú repülőgép teljesítette a FI1348 szám alatt. A gép 13:01 UTC-kor (15:01 magyar idő szerint) szállt fel Liverpoolból, majd 3 óra 14 perces repülés után landolt Törökországban.

A Flightradar24 adatai szerint a repülőút érintette Hollandiát, Németországot, Csehországot és Szlovákiát, majd belépett a magyar légtérbe Lábatlan térségében. Innen Budaörs és Dunaharaszti mellett haladt el, délről kikerülve Budapestet. A gép útvonala érintette Dabast, Lajosmizsét és Kecskemétet, majd Csongrád, Szentes és Hódmezővásárhely felett folytatta útját. Magyarországot Csanádpalota térségében hagyta el, majd Románia, Bulgária érintésével érkezett meg Isztambulba.

A fedélzeten olyan sztárok is utaztak, mint Mohamed Salah, Virgil van Dijk vagy a nyáron szerződtetett Hugo Ekitiké.

Szörnyű éjszakája volt a liverpooli sztároknak

A Délmagyar.hu arról számolt be, hogy a meccset megelőző éjszaka a török szurkolók mindent elkövettek, hogy elrontsák a vendégek pihenését. Az esetről további részleteket és videót a Délmagyar cikkében találhat.

