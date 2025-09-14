1 órája
Nem Lúdas Matyit, és nem is Döbrögit kergették a futók Kiskunfélegyházán – fotók
Közel 250-en álltak rajthoz hétvégén a Lúdas Matyi-futamon. A 26. Kiskunfélegyházi Libafesztivál kísérőprogramjaként 7. alkalommal tartották meg a futóversenyt.
Mielőtt elkezdődött volna a Libafesztiválon a verseny, Balla László alpolgármester köszöntötte a futókat és a jelenlévők. Elmondta, hogy a verseny a szervezők, az indulók, valamint a támogatók nélkül nem jöhetett volna létre.
– Örülök annak, hogy a Libafesztivál programjai közé bekerült mint sportrendezvény a Lúdas Matyi-futam. Ennek a futásnak van jövője, és remélem, hogy még hosszú éveken át programja lesz a Libafesztiválnak. Ez a verseny nem a továbbjutásról szól, csupán arról, hogy mindenki küzdje le magát és a számára választott távot, ehhez kell bátorság, erő és önbizalom – hangsúlyozta Balla László.
A hagyományokhoz híven ezúttal sem maradt el a közös bemelegítés, amit Dinnyés-Kiss Zsuzsanna vezetett. Az ő irányításával mozgatták meg izmaikat a futók, hogy könnyebben tudjanak célba érni.
Kicsik és nagyok is futottak a Libafesztiválon
Elsőként a Kisliba-futamban azok a gyerekek indultak, akik 2020 után, illetve 2018–2019-ben születtek. Nekik 200 méter kellett teljesíteniük. Őket követte a Lúdas Matyi-futam a 2016–2017-ben születettek számára. Nekik már 400 méter volt a távjuk. A Gúnár-futamban a 2014–2015 és a 2012–2013-ban születettek álltak rajthoz. Ők már 1 kilométeres távon mérték össze erejüket. A Döbrögi-futam távjában induló 2010–2011-ben születetteknek is 1 kilométert szabtak meg a szervezők. Az Ispán-futamban pedig minden olyan versenyző elindulhatott, aki 2010-ben vagy annál régebben született.
A támogatók jóvoltából minden futó a sikeres célba érkezést követően ajándékot kapott, valamint a helyezettek kupával és oklevéllel gazdagabban térhettek haza. A díjakat Szűcs-Szabó Sándor, a Rollsped Kft. ügyvezetője adta át. A résztvevők és szurkolók a helyszínen különböző süteményeket is fogyaszthattak.
Lúdas Matyi-futam FélegyházánFotók: Szentirmay Tamás
A verseny eredményei
Kisliba-futam 2020 és utána született lányok: 1. Szabó Szonja, 2. Szunyi Zorka, 3. Kökény Eszter. Fiúk: 1. Bartha Bercel, 2. Szurmik Ákos, 3. Greguss Csongor.
Kisliba-futam 2018–2019-ben született lányok (200 méter): 1. Blum Effi, 2. Molnár Natasa, 3. Czakó Tímea. Fiúk: 1. Zöldi Kolos, 2. Iványi Ádám, 3. Dobák Milán.
Lúdas Matyi-futam 2016–2017-ben született lányok (400 méter): 1. Hegedűs Gréta, 2. Dobák Zsófi, 3. Réczicza Natália. Fiúk: 1. Blum Leon, 2. Kollár Gellért, 3. Zöldi Vencel Ferenc.
Gúnár-futam 2014–2015-ben született lányok (1000 méter): 1. Lantos Lili, 2. Rácz-Szabó Izabella, 3. Szurmik Emma Panka. Fiúk: 1. Dongó Máté, 2. Csillag Miklós, 3. Lantos Áron.
Gúnár-futam 2012–2013-ban született lányok (1000 méter): 1. Farkas Lilla, 2. Kis Eszter, 3. Gál Franciska. Fiú: 1. Vidács Benett.
Döbrögi-futam 2010–2011-ben született lányok (1000 méter): 1. Szunyi Léna, 2. Ramocsa Zsófia, 3. Biró Lilli. Fiú: 1. Gulyás Barna.
Ispán-futam 2010-ben született és annál öregebbek (3000 méter): 1. Lantos Lili, 2. Kis Eszter, 3. Gál Franciska. Fiúk: 1. Juhász Imre Antal, 2. Pót Marcell Mihály, 3. Bartha Botond.
Ispán-futam 2009-ben született és annál idősebb nők (3000 méter): 1. Novák Csenge, 2. Sipos Nóra, 3. Eszik Katalin és Berecz Éva. Férfiak: 1. Rádi Gellért, 2. Vincze Bálin, 3. Zsigó Attila.
A libamáj és a hagyományos magyar ízek ünnepe Kiskunfélegyházán – fotók
Színes forgataggal ünnepelték a 11. Kunsági Néptánctalálkozót a Libafesztivál keretében – fotók, videó