Nem Lúdas Matyit, és nem is Döbrögit kergették a futók Kiskunfélegyházán – fotók

Mielőtt elkezdődött volna a Libafesztiválon a verseny, Balla László alpolgármester köszöntötte a futókat és a jelenlévők. Elmondta, hogy a verseny a szervezők, az indulók, valamint a támogatók nélkül nem jöhetett volna létre.

A 26. Kiskunfélegyházi Libafesztivál kísérőprogramjaként 7. alkalommal rendezték meg a futóversenyt

Fotó: Szentirmay Tamás

– Örülök annak, hogy a Libafesztivál programjai közé bekerült mint sportrendezvény a Lúdas Matyi-futam. Ennek a futásnak van jövője, és remélem, hogy még hosszú éveken át programja lesz a Libafesztiválnak. Ez a verseny nem a továbbjutásról szól, csupán arról, hogy mindenki küzdje le magát és a számára választott távot, ehhez kell bátorság, erő és önbizalom – hangsúlyozta Balla László.

A hagyományokhoz híven ezúttal sem maradt el a közös bemelegítés, amit Dinnyés-Kiss Zsuzsanna vezetett. Az ő irányításával mozgatták meg izmaikat a futók, hogy könnyebben tudjanak célba érni.

Kicsik és nagyok is futottak a Libafesztiválon

Elsőként a Kisliba-futamban azok a gyerekek indultak, akik 2020 után, illetve 2018–2019-ben születtek. Nekik 200 méter kellett teljesíteniük. Őket követte a Lúdas Matyi-futam a 2016–2017-ben születettek számára. Nekik már 400 méter volt a távjuk. A Gúnár-futamban a 2014–2015 és a 2012–2013-ban születettek álltak rajthoz. Ők már 1 kilométeres távon mérték össze erejüket. A Döbrögi-futam távjában induló 2010–2011-ben születetteknek is 1 kilométert szabtak meg a szervezők. Az Ispán-futamban pedig minden olyan versenyző elindulhatott, aki 2010-ben vagy annál régebben született.

A támogatók jóvoltából minden futó a sikeres célba érkezést követően ajándékot kapott, valamint a helyezettek kupával és oklevéllel gazdagabban térhettek haza. A díjakat Szűcs-Szabó Sándor, a Rollsped Kft. ügyvezetője adta át. A résztvevők és szurkolók a helyszínen különböző süteményeket is fogyaszthattak.