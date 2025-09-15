Két gól is esett a hosszabbításban a Lakitelek–Kerekegyháza mérkőzésen – fotók

A második fordulóban két olyan csapat csapott össze, amelyek mindig éles harcot vívnak egymással – így volt ez most is. A Lakiteleki TE ugyanis a Kerekegyházi SE-t fogadta. Az előző fordulóban a hazaiak a Kunszentmiklós otthonában 1–1 arányú döntetlent értek el, míg a kerekegyháziak az elmúlt bajnokságban még a vármegyei első osztályban szereplő Akasztót verték 4–3-ra.

A Lakiteleki TE a Kerekegyházi SE-t fogadta

Fotó: Szentirmay Tamás

Huszonöt perc késéssel kezdődött a találkozó a villámlás, dörgés és a heves zápor miatt. Már a harmincadik másodpercben lehetőség nyílt a vendégek előtt a gólszerzésre, mivel Pesti Balázs lövését Benkó csak lábbal tudta védeni. A 6. percben megszerezte a vezetést a Lakitelek: Magyar Dániel a bal oldalról végzett el szögletrúgást, és úgy csavarta be a labdát, hogy az érintetlenül vágódott a bal felső sarokba (1–0).

A második félidő sokkal eseménydúsabb volt, mint az első. Az 53. percben Tombácz bal oldali beadását Szamosi közelről a kapusba fejelte. Az 59. percben a Kerekegyháza is szögletből szerzett gólt, Gáspár Ernő fejese a bal felső sarokban kötött ki (1–1). Négy perccel később ismét vezetést szerzett a Lakitelek: a jobb oldalról beadott labdát Hefler Gergő még ki tudta ütni, de rossz helyre, éppen Szöllősi elé, aki nem hibázott (2–1). Mindössze öt perc telt el, és ezúttal is sikerült a vendégeknek egyenlíteni: Ruzsonik kapura lövésre szánt labdája két védőn is megpattant, majd a hálóba jutott (2–2).

A Lakiteleki TE a Kerekegyházi SE égül döntetlent játszott

A 76. percben Kovács László jobb oldali beadása után Magyar Péter tiszta helyzetből fejelt a kapu mellé. A 89. percben Győri belőtt labdájáról centiméterekkel maradt le Kotvics. A hosszabbítás első percében Nagy Kristóf szabadrúgását Győri messziről, látványosan fejelte a bal alsó sarokba (3–2). Ezzel azonban még nem ért véget a gólgyártás: egy perccel később, szintén egy szöglet után egy kipattanó labdát Rózsa a lábak között lőtt a kapuba (3–3).

Küzdelmes mérkőzést vívott egymással a két csapat – kár, hogy a játékvezető több alkalommal is megszakította a játékot, és tizenkét sárga lapot osztott ki.