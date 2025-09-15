1 órája
Két gól is esett a hosszabbításban a Lakitelek–Kerekegyháza mérkőzésen – fotók
A vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban a 2025/2026-os idényben nem kettő, hanem csak egy csoportot alakított ki az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Labdarúgó Igazgatósága. Így minden bizonnyal változatos küzdelmekre lesz kilátás. A Lakiteleki TE a Kerekegyházi SE ellen játszott vasárnap.
A második fordulóban két olyan csapat csapott össze, amelyek mindig éles harcot vívnak egymással – így volt ez most is. A Lakiteleki TE ugyanis a Kerekegyházi SE-t fogadta. Az előző fordulóban a hazaiak a Kunszentmiklós otthonában 1–1 arányú döntetlent értek el, míg a kerekegyháziak az elmúlt bajnokságban még a vármegyei első osztályban szereplő Akasztót verték 4–3-ra.
Huszonöt perc késéssel kezdődött a találkozó a villámlás, dörgés és a heves zápor miatt. Már a harmincadik másodpercben lehetőség nyílt a vendégek előtt a gólszerzésre, mivel Pesti Balázs lövését Benkó csak lábbal tudta védeni. A 6. percben megszerezte a vezetést a Lakitelek: Magyar Dániel a bal oldalról végzett el szögletrúgást, és úgy csavarta be a labdát, hogy az érintetlenül vágódott a bal felső sarokba (1–0).
A második félidő sokkal eseménydúsabb volt, mint az első. Az 53. percben Tombácz bal oldali beadását Szamosi közelről a kapusba fejelte. Az 59. percben a Kerekegyháza is szögletből szerzett gólt, Gáspár Ernő fejese a bal felső sarokban kötött ki (1–1). Négy perccel később ismét vezetést szerzett a Lakitelek: a jobb oldalról beadott labdát Hefler Gergő még ki tudta ütni, de rossz helyre, éppen Szöllősi elé, aki nem hibázott (2–1). Mindössze öt perc telt el, és ezúttal is sikerült a vendégeknek egyenlíteni: Ruzsonik kapura lövésre szánt labdája két védőn is megpattant, majd a hálóba jutott (2–2).
A Lakiteleki TE a Kerekegyházi SE égül döntetlent játszott
A 76. percben Kovács László jobb oldali beadása után Magyar Péter tiszta helyzetből fejelt a kapu mellé. A 89. percben Győri belőtt labdájáról centiméterekkel maradt le Kotvics. A hosszabbítás első percében Nagy Kristóf szabadrúgását Győri messziről, látványosan fejelte a bal alsó sarokba (3–2). Ezzel azonban még nem ért véget a gólgyártás: egy perccel később, szintén egy szöglet után egy kipattanó labdát Rózsa a lábak között lőtt a kapuba (3–3).
Küzdelmes mérkőzést vívott egymással a két csapat – kár, hogy a játékvezető több alkalommal is megszakította a játékot, és tizenkét sárga lapot osztott ki.
Kemenes György: – Úgy gondolom, hogy kiegyenlített mérkőzést játszottunk, mert a Kerekegyháza is odatette magát a játékba, és mi is. Fájó, hogy az utolsó pillanatban ki tudtak egyenlíteni, de igazságos döntetlen született. A Kerekegyháza és mi is győzelemre játszottunk – nem véletlenül cseréltem be támadókat, kényszerből pedig védőt. Büszke vagyok a fiúkra, mert azt, amit szerettünk volna, meg tudtuk valósítani. Sajnos volt néhány alkalom, amikor nem voltunk elég élesek a kapu előtt. Az pedig már két forduló után is látszik, hogy ez egy nagyon kiélezett bajnokság lesz, mert minden csapat szinte egyforma szinten van. Persze ez még alakulni fog a hetek, hónapok folyamán, de minden mérkőzésen minden centiméterért meg kell majd küzdenie minden csapatnak a pontokért.
Polgár Zoltán: – Küzdelmes mérkőzésen, nehéz pályán folyt a játék, sajnos sok sárga lapot is kiosztott a játékvezető. Néha volt egy kis ütemkésés a mi, de a lakitelekiek részéről is. Szerintem színvonalas, jó mérkőzést játszottunk – akármelyik csapat nyerhetett volna, még az utolsó pillanatban is. Véleményem szerint igazságos döntetlen született. Annyival talán jobb a mi helyzetünk, hogy idegenben játszottunk. Azt gondolom, hogy Lakiteleken sok csapat meg fog majd izzadni. Megyünk tovább, fogadjuk a következő ellenfelet, ami a Vaskút csapata lesz.
A Lakiteleki TE a Kerekegyházi SE mérkőzéseFotók: Szentirmay Tamás
Lakiteleki TE–Kerekegyházi SE 3–3 (1–0)
Lakitelek, vezette: Ráckövi Ákos Gellért (Borbényi Bálint, Kaszala Mihály).
Lakitelek: Benkó – Szamosi, Kotvics, Horváth Á., Magyar D., Kovács L. (Vörös A. 81.), Kakó (Nagy K. 61.), Szólát, Magyar P. (Győri 81.), Tombácz (Szőllősi 61.), Illés (Bálint M. 46.).
Vezetőedző: Kemenes György
Kerekegyháza: Hefler G. – Szakál, Garaczi, Gogolák, Hefler E., Győrfi, Dóka (Kolveg 77.), Gáspár E., Farkas D. (Ruzsonik 59.), Pesti (Kenderes 87.), Rózsa.
Csapatvezető: Polgár Zoltán
Gólszerző: Magyar D. 6., Szöllősi 63., Győri 91, illetve Gáspár E. 59., Ruzsonik 68., Rózsa a 92. percben.
Sárga lap: Tombácz 23., Szólát 26., Magyar D. 66., Kovács L. 69., Szőllősi 75., Horváth Á. 89., Szamos 94., illetve Győrfi 16., Dóka 24., Golák 43., Ruzsonik 61., Gáspár E 78. percben.