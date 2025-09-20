Meg akarja állítani a hibátlan műkertvárosiakat a Lajosmizse

– Négy meccset játszottatok, két győzelem, két vereség. Ebben volt fontos győzelem, volt két rangadó. A két rangadón kettőt, illetve hármat rúgott a Lajosmizse, de pont nélkül maradt. – Az öltözőben, a srácokkal hogyan érzitek, hogyan sikerült az első négy kanyar?

A Lajosmizse egyik játékosa, Halasi Károly (7-essel) a tavaszi, Kiskunfélegyháza elleni mérkőzésen

Fotó: Szentirmay Tamás

– Előzetesen 9-10 pont körül kalkuláltunk az első négy fordulóban, tehát a saját magunktól elvárt eredményt nem tudtuk hozni, a mutatott játékunk alapján viszont sajnos reális az eddig gyűjtött egységek száma. Mindenki érzi, hogy több van bennünk, ez okoz némi elégedetlenséget, de nem csüggedünk. Megfelelő motivációval tudunk készülni a soron következő meccsre.

Eddigi mérkőzések

– Volt-e olyan meccs a két elveszített meccsből, amelyik után keserves hiányérzet gyötört téged vagy a társaságot?

– A kalocsai mérkőzésen egy komolyabb rövidzárlat okozta a vesztünket a második félidőben. Az első félidő alapján a négy kapott gól nem volt benne a meccsben, így ez emiatt fájó vereség volt, rögtön a második fordulóban. Nem szeretném a Kalocsa érdemeit sem elvenni, fizikálisan és taktikusan is remekül felkészültek az idei szezonra, ezt az eredményeik is mutatják. Hartán a lefújást megelőzően ziccert hibáztunk, amivel kis szerencsével döntetlenre menthettük volna a meccset, ezért ez is fájó, az eredmény ugyanakkor mégis reális, ugyanis a hartai csapatnak is számtalan elpuskázott lehetősége volt ezt megelőzően – az emberelőnyüknek köszönhetően is.

Edzések

– Heti hány edzést tudtok tartani? Mekkora a részvétel?

– Heti két alkalommal készülünk, ezeken a tréningeken a részvétel többnyire magas, úgyhogy lehet érdemi munkát végezni. Amatőr csapat lévén azonban persze előfordulnak gyengébb létszámú mozgások. Ebben az osztályban ugyanakkor mostanra már ez a minimum, ugyanis kevés helyről hallottam, ahol csak ennyit készülnek.

Az SC Hírös-Ép ellen játszik a Lajosmizse

– Az éllovas érkezik hozzátok. Mit tudsz az SC Hírös-Épről?

– Tősgyökeres kecskeméti vagyok, így elkerülhetetlen, hogy ne fussak össze az ellenfél játékosaival itt-ott. Akkor néhányukkal váltunk is pár szót, persze kulisszatitkokat szerintem egyikünk se árul el a másiknak. Remekül kezdtek, köszönhetően a jól sikerült igazolásaiknak. A hallottakból ítélve éppen ott tudtak erősödni, ahol a leginkább rászorultak. Izgatottan várjuk az összecsapást. Lajosmizsén könnyű meccset kevesen játszanak, igyekszünk most is megnehezíteni az aktuális ellenfelünk dolgát.