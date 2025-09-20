A Lajosmizse nagy csatában legyőzte az SC Hírös-Épet

Mindjárt a kezdés után Major tört előre rendkívül energikusan és harcolt ki szögletet. Major akkora elánnal kezdett, hogy nem is volt meglepő, hogy a szögletet követő Valkai-visszaemelésből beérkező labdát a lehető leghatározottabban a bal alsó sarokba fejelte, 1-0. A gyorsan bekapott gól után nagy fölényt alakított ki az SC Hírös-Ép, rendre ők járatták a labdát. A 16. percben például mind a huszonkét játékos a hazai térfélen tartózkodott. A 17. percben szabadrúgáshoz jutottak az oldalvonal mellett a vendégek. Gréczi a rövid sarkot célozta meg. Kis Csaba fogta a labdát, viszont lepattant a kezéből a földre. Utánakapott a fölfelé pattanó labdának és megfogta, de a vendégek szerint a gólvonalon állt, és hátrafelé nyúlt, a labda tehát gólban járt. A játékvezetői hármas nem így látta. Kisvártatva jött egy veszélyes hazai szöglet. Peres, a Lajosmizse játékosa lőtte a rövid sarok irányába a labdát, Halasi elé futott és az ötös sarkáról kapura csúsztatott, a labda a felső lécen csattant.

Nem kisasszonyfutballt hozott a Lajosmizse-SC Hírös-Ép összecsapása

Fotó: Vincze Miklós

Az ivószünetet követően kiegyenlítődött a játék. Sőt. A 26. percben egy előrevágott labdát a harcos Major szerzett meg, rávezette a vendégek kapusára, és 18 méterről, elegánsan a bal alsó sarokba gurított, 2-0. Öt percre rá egy vendég előreívelést követően Patvaros fejelt középről hajszállal a bal alsó sarok mellé. A 42. percben újra Gréczi ívelt előre szabadrúgást, Patvaros kapura csúsztatott, a labda a bal kapufáról pattant vissza. Urbán reagált a leggyorsabban és a jobb sarokba fejelt, 2-1. A 43. percbe Sallai lőtt 35 méterről nem sokkal a jobb alsó sarok mellé.

Keményen küzdött a Lajosmizse

A második játékrész elején újra nagy mezőnyfölényt alakított ki az SC Hírös-Ép. A dominancia az 53. percben szakadt meg, amikor Bessenyei küzdött meg egy labdáért, a játékvezető szerint túl vehemensen, sárga lapot érően. Miután neki ez volt a második, a vendégcsapat megfogyatkozott. Emberhátrányban a korábbi mezőnyfölényt nem tudta tartani a vendégcsapat, viszont óriási és férfias küzdelem folyt a pályán. A Lajosmizse – előnyben lévén – megengedhette magának azt a luxust, hogy ráérjen és higgadt maradjon. A félidő derekán Juhász tört előre, Majoroshoz passzolt, Majoros balról, 18 méterről lőtt, sokan már gólt kiáltottak, a labda azonban elkerülte a jobb sarkot. A 71. percben megtalálták a vendégek az utat a hazai kapuba – szerintük ma már harmadszor –, az a találat azonban lesről született. A 74. percben Fekete ívelt szögletből a hosszú oldalra, Urbán kapásból emelte rá a labdát, amely nem sokkal a jobb felső sarok mellett hagyta el a játékteret. A 79. percben Juhász eresztett meg húsz méterről egy erős löketet, a jobb alsó sarokba tartó labdát Kormos szögletre mentette. A 87. percben bár kilencen voltak a pályán, nagy helyzetet dolgoztak és hagytak ki a vendégek, egy középre adást követően Dinók nem találta el a játékszert. A 89. percben Fekete lábában volt az egyenlítés, de ott is maradt, a szöglet utáni lepattanót ugyanis középről, 14 méterről csúnyán fölé durrantotta. Óriási csata folyt már ekkor a pályán, egyre több volt az adok-kapok, de nem az alattomosság, hanem a győzni akarás motiválta ezeket. A 94. percben egy kontra végén háromszor is próbálkozhattak a hazaiak, a harmadik kísérlet volt a legveszélyesebb, Nemesvári azonban a gólvonalról mentett. A 97. percben egy sokadik vendég beadás után Patvaros csúsztatta tovább a labdát, Urbán két méterről a kapuba lőtt, de lesről. Végül az első félidei részeredmény lett a végeredmény: 2-1-re győzött a Lajosmizse. A hazai csapat örülhetett tehát, de egy biztos: mindegyik, a pályán lévő játékos kitette a lelkét a siker érdekében, mind a két oldalon.