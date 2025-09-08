szeptember 8., hétfő

Labdarúgás

2 órája

Legyőzte a Dusnokot a Mélykút

Ezen a hétvégén rajtolt el a vármegyei másodosztályú bajnokság. Az első fordulóban két mérkőzés maradt vasárnapra. Két tavalyi ezüstérmes hoppon maradt, a Kunszállás és a Mélykút három ponttal gazdagodott.

Vincze Miklós

A tavalyi Északi csoport ezüstérmes Nyárlőrinc a Kunszállást látta vendégül. Bár a papírforma hazai sikert ígért, Kertész Gábor csapata, a Kunszállás 0-0-ás félidő után 4-2-es győzelmet aratott. 

mélykúti győzelem, vármegye kettő,
Legyőzte a Dusnokot a Mélykút
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A tavalyi Déli csoport ezüstérmese a Mélykút vendége volt a nyitófordulóban. A találkozót 3-1-es félidő után 5-2-re a hazai csapat nyerte. Keresztes Antal szerzett a Mélykútnak vezetést, Borsos Ferenc öngóljával egyenlítettek a rácok. Az első játékrész utolsó negyedórájában Horváth Zoltán is betalált és Keresztes Antal ismételt. A 87. percben Rónai Antal 3-2-re alakította az állást, de egyenlítés helyett újabb hazai találatok jöttek: a 92. percben Virágh Martin, két percre rá Illés Tamás volt eredményes. 

 

