Hatékonyan támadott a Jánoshalma

Parádés győzelmet aratott a Kecel vendéglátójaként a Jánoshalma, hiszen 2-0-ás félidő után 6-0 arányban győzött. A hazai csapatban Papp Dominik mesterhármassal vette ki a győzelemből a részét, mellette betalált még Molnár Patrik kapujába Rádai Bálint, Zsoldos Ákos és Gáspár Zalán is.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem bírt egymással a Soltvadkert és a Kunbaja. Nyolcvan percen át nem esett gól, aztán Jovetic Aleksandarnak a 81. percben szerzett gólja úgy festett, hogy meghozhatja a Kunbaja sikerét. Bányai Máté azonban a 87. percben egyenlített, így 1-1-re végződött a találkozó. A hajrában a piros lap is előkerült, a hazai Huszka Bendegúz előzte meg a társakat a zuhanyozásban.