Labdarúgás

2 órája

Hatékonyan támadott a Jánoshalma

Címkék#vármegye I#labdarúgás#Jánoshalmi FC

Ezen a hétvégén a harmadik fordulót rendezték meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Két mérkőzés maradt vasárnapra, a Soltvadkert-Kunbaja és a Jánoshalma-Kecel találkozó.

Vincze Miklós

Parádés győzelmet aratott a Kecel vendéglátójaként a Jánoshalma, hiszen 2-0-ás félidő után 6-0 arányban győzött. A hazai csapatban Papp Dominik mesterhármassal vette ki a győzelemből a részét, mellette betalált még Molnár Patrik kapujába Rádai Bálint, Zsoldos Ákos és Gáspár Zalán is.

labdarúgás, vármegye I,
Parádés győzelmet aratott a Kecel vendéglátójaként a Jánoshalma
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem bírt egymással a Soltvadkert és a Kunbaja. Nyolcvan percen át nem esett gól, aztán Jovetic Aleksandarnak a 81. percben szerzett gólja úgy festett, hogy meghozhatja a Kunbaja sikerét. Bányai Máté azonban a 87. percben egyenlített, így 1-1-re végződött a találkozó. A hajrában a piros lap is előkerült, a hazai Huszka Bendegúz előzte meg a társakat a zuhanyozásban.

 

