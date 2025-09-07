Hamar kiderült a szurkolók számára a kunszentmiklósi összecsapáson, hogy itt ma nincs kecmec, nincs taktikázás, két győzni akaró csapat lépett pályára. Ráadásul a két csapat jó játékkal is rukkolt elő. Az első félidő főbb eseményei az első tíz percbe sűrűsödtek. Hamar büntetőhöz jutott a hazai gárda, ám Benkó Bence, a lakiteleki hálóőr hárítani tudott. Válaszul hamarosan nagy helyzetbe került a Lakitelek a hazai kapu előtt, ám egy lövést követően a kapufáról kifelé pattant a labda. Ami késik, nem múlik: a 10. percben egy vendégszöglet után Kovács László a hosszú sarokba durrantott.

Döntetlen lett a Kunszentmiklós-Lakitelek összecsapás

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A második félidő is fordulatos, színvonalas játékot hozott. Hol a hazaiak, hol mi a vendégek játszottak fölényben, nem volt hiány kemény párharcokból, férfias belépőkből sem. A vendégek ezúttal is dolgoztak ki ziccereket, gólt azonban a hazaiak szereztek, egy szélen elvitt megindulást követően Pál Attila talált be a Laki kapujába. Öt percre rá a hazai csapat megfogyatkozott Paróczi Dános Attila kiállítása miatt. A küzdelem heve mit sem csökkent, de újabb gól már nem esett, így igazságosnak mondható döntetlen született a tavalyi vármegye hármas bajnok és vármegye kettes bronzérmes összecsapásán.

Miklósi GYFE-Lakiteleki TE 1-1

Kunszentmiklós, vezette: Stefánovits Gábor (Horváth Attila, Kiss Dávid)

Miklósi GYFE: Beszedics – Paróczi, Sztakó,Czigler Bálint, Szőke (Kasza 29.), Kévés, Márkus, Pál, Erdős, Czigler Barnabás, Farkas (Kovács Z. 87.)

Lakitelek: Benkó – Horváth Á., Bálint, Magyar D., Kovács L. (Vörös 71.), Kakó (Nagy K. 88.), Szólát, Magyar P. (Szőllősi 79.), Győri (Kotvics 57.), Tombácz (Anka 79.), Szamosi.

Gól: Pál a 62. illetve Kovács L. a 10. percben.

Kiállítva: Paróczi a 67. percben.