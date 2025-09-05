55 perce
Újra debütál a vármegye kettőben a Kunfehértó
Közel másfél évtizedes távollét után a 2025/26-os idényben újra a vármegyei másodosztályú bajnokságban indul a Kunfehértó. A klub elnökével, Ficsór Bélával beszélgettünk arról, hogy mennyire volt nehéz az osztályváltást elhatározó döntés, mennyiben készültek fel a magasabb osztályra és milyen célt tűztek ki a Kunfehértó elé – ha tűztek egyáltalán.
Az elmúlt években a vármegyei harmadosztályú bajnokságban szerepelt a Kunfehértó, hol a Közép, hol a Déli csoportban viaskodtak. Inkább több, mint kevesebb sikerrel, ugyanis a 2019/20-as és a 2021/22-es idényben a Déli, a mögöttünk álló, 2024/25-ös idényben pedig a Közép csoportban szereztek bajnoki címet, egyéb érmek mellett. De nem volt ez mindig így, mármint hogy a harmadik vonalban szerepeljen a csapat, másfél évtizeddel ezelőtt még a másodosztály tagja volt a Kunfehértó. Igaza pedig annak a kunfehértói szurkolónak lett, aki azt mondta, hogy nem is lesz ez mindig így. Ficsór Bélát, az egyesület elnökét kérdeztük arról, hogy mekkora egyetértés övezte az osztályváltást, hogy sikerült-e erősíteni és hogy tűztek-e ki célt a csapat elé.
– Amikor megnyertétek a bajnoki címet, volt-e valamilyen véleményszondázás a tekintetben, hogy akar-e a társaság följebb menni?
– Természetesen volt. A fiataloknak már korábban megígértem, hogy ha a Közép csoportot is megnyerjük, akkor felmegyünk, így – amikor a bajnoki címet már megnyertük – tőlük visszaigazolásként csak megerősítést kértem. Az olyan „nagy öregekkel”, mint a Horváth Ákos, Grácz Roland és Gerner Dani azért kellett egy kicsit küzdenem, de végül megbeszéltük, hogy egy évet kibírnak a magasabb osztályban. Én ugyanis csak ennyit kértem tőlük. Nyilván ők már levezetnek, és nem az minden vágyuk, hogy heti két edzésre járjanak és kemény meccseket játszanak hétről-hétre, de végül ők is mellém álltak. Amúgy meg korrekt volt az egész csapat, mert az volt az általános vélemény, hogy ha nekem ez fontos, akkor csináljuk. Mivel ennek az elnöki ciklusomnak ez az utolsó éve, én úgy gondoltam, hogy itt az utolsó alkalom, hogy beleálljunk az új kihívásba és megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot.
Erősítés a Kunfehértónál
– Kunfehértón jó kis társaság verődött össze. A nyáron történt-e erősítés, pontosabban éreztétek-e azt egyáltalán, hogy muszáj lesz erősíteni?
– Történt erősítés, ráadásul nem is akármilyen. Őt fiatal játékos érkezett hozzánk a Szilády RFC-től, akik idáig a regionális U19-es bajnokságban játszottak. Nem titkolt szándékunk, hogy őket beintegráljuk a felnőtt fociba. Ez a célkitűzés már jelzi is, hogy számunkra nem első számú kérdés, hogy vajon éppen hányadikak leszünk majd a bajnokságban. Ha tudunk nekik segíteni olyan felnőtt futballistákká válni, akik megállják a helyüket bármilyen osztályú megyei bajnokságban vagy akár feljebb is, akkor azt mondom, hogy már megérte az osztályváltás. Ők név szerint: Németh Gergő, Tarjányi Zsombor, Ábrahám László (alias kis Nejlon), Dömötör Andor és Acsai Botond. Rajtuk kívül Fodor Zsombor érkezett még a Kiskunhalasi FC-től. Ő azt gondolom, hogy már most vármegye kettes szintű játékos. Reméljük, hogy ezt ő is így gondolja, és a Kunfehértó akár ugródeszka is lehet a számára a még magasabb osztályba. Ez persze nem csak rá, hanem a többi frissen igazolt vagy már korábban is nálunk szereplő fiatalabb játékosunkra is vonatkozik. Szóval ezért is jöttünk fel a vármegye kettőbe, hogy ők kipróbálhassák magukat.
A csapat céljai
– Mi a célkitűzés a bajnokságban? Természetesen nem muszáj helyezésben megfogalmazni, hiszen sok az ismeretlen tényező, ráadásul – ahogy már utaltál is rá – nem a helyezés az egyetlen értékmérő.
– Nincs semmilyen nagyobb elvárás a csapattal szemben. Eddig mindig volt, sőt, rendre az volt, hogy elsők legyünk. Most nincs ilyen. Én már annak is örülni fogok, ha nyerünk néhány meccset és nem leszünk utolsók. Annyit azért elárulok, hogy a csapat nem így gondolja. Ők azt mondják, hogy akár a dobogó is meglehet. Én nagyon örülök ennek a hozzáállásnak és természetesen titkon én is ezt remélem, de ha a realitások talaján akarunk maradni, akkor ez azért nem ilyen egyszerű. Heti két edzés minimum kellene ehhez. Ez azonban nálunk nem teljesíthető százszázalékig. Dolgozó, családos játékosokról beszélünk, teljesen érthető, ha nem a foci az első a számukra, hanem a megélhetés.
A Kunfehértó most szombaton kezdi meg a másodosztályú szereplését, hazai pályán, és nem is akárki, hanem a vármegye kettő Déli csoportjának a bajnoki címvédője, a Nemesnádudvar ellen debütál. Aki úgy gondolja, hogy Kunfehértón már nagy erőkkel hívják, csábítják a szurkolóikat a White Lake arénába, az nem téved.