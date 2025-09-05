Újra debütál a vármegye kettőben a Kunfehértó

Az elmúlt években a vármegyei harmadosztályú bajnokságban szerepelt a Kunfehértó, hol a Közép, hol a Déli csoportban viaskodtak. Inkább több, mint kevesebb sikerrel, ugyanis a 2019/20-as és a 2021/22-es idényben a Déli, a mögöttünk álló, 2024/25-ös idényben pedig a Közép csoportban szereztek bajnoki címet, egyéb érmek mellett. De nem volt ez mindig így, mármint hogy a harmadik vonalban szerepeljen a csapat, másfél évtizeddel ezelőtt még a másodosztály tagja volt a Kunfehértó. Igaza pedig annak a kunfehértói szurkolónak lett, aki azt mondta, hogy nem is lesz ez mindig így. Ficsór Bélát, az egyesület elnökét kérdeztük arról, hogy mekkora egyetértés övezte az osztályváltást, hogy sikerült-e erősíteni és hogy tűztek-e ki célt a csapat elé.

A Kunfehértó csapata a 2024/25-ös bajnoki címet ünnepli

Fotó: Juhász D. Géza

– Amikor megnyertétek a bajnoki címet, volt-e valamilyen véleményszondázás a tekintetben, hogy akar-e a társaság följebb menni?

– Természetesen volt. A fiataloknak már korábban megígértem, hogy ha a Közép csoportot is megnyerjük, akkor felmegyünk, így – amikor a bajnoki címet már megnyertük – tőlük visszaigazolásként csak megerősítést kértem. Az olyan „nagy öregekkel”, mint a Horváth Ákos, Grácz Roland és Gerner Dani azért kellett egy kicsit küzdenem, de végül megbeszéltük, hogy egy évet kibírnak a magasabb osztályban. Én ugyanis csak ennyit kértem tőlük. Nyilván ők már levezetnek, és nem az minden vágyuk, hogy heti két edzésre járjanak és kemény meccseket játszanak hétről-hétre, de végül ők is mellém álltak. Amúgy meg korrekt volt az egész csapat, mert az volt az általános vélemény, hogy ha nekem ez fontos, akkor csináljuk. Mivel ennek az elnöki ciklusomnak ez az utolsó éve, én úgy gondoltam, hogy itt az utolsó alkalom, hogy beleálljunk az új kihívásba és megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot.

Erősítés a Kunfehértónál

– Kunfehértón jó kis társaság verődött össze. A nyáron történt-e erősítés, pontosabban éreztétek-e azt egyáltalán, hogy muszáj lesz erősíteni?

– Történt erősítés, ráadásul nem is akármilyen. Őt fiatal játékos érkezett hozzánk a Szilády RFC-től, akik idáig a regionális U19-es bajnokságban játszottak. Nem titkolt szándékunk, hogy őket beintegráljuk a felnőtt fociba. Ez a célkitűzés már jelzi is, hogy számunkra nem első számú kérdés, hogy vajon éppen hányadikak leszünk majd a bajnokságban. Ha tudunk nekik segíteni olyan felnőtt futballistákká válni, akik megállják a helyüket bármilyen osztályú megyei bajnokságban vagy akár feljebb is, akkor azt mondom, hogy már megérte az osztályváltás. Ők név szerint: Németh Gergő, Tarjányi Zsombor, Ábrahám László (alias kis Nejlon), Dömötör Andor és Acsai Botond. Rajtuk kívül Fodor Zsombor érkezett még a Kiskunhalasi FC-től. Ő azt gondolom, hogy már most vármegye kettes szintű játékos. Reméljük, hogy ezt ő is így gondolja, és a Kunfehértó akár ugródeszka is lehet a számára a még magasabb osztályba. Ez persze nem csak rá, hanem a többi frissen igazolt vagy már korábban is nálunk szereplő fiatalabb játékosunkra is vonatkozik. Szóval ezért is jöttünk fel a vármegye kettőbe, hogy ők kipróbálhassák magukat.