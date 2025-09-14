A Fehértó nyerte a kunok csatáját – fotók, videó

Nagy lendülettel kezdett a hazai gárda. A 2. percben Ficsór Ferenc adott be jobbról, Fekete Dávid nem sokkal fejelt a felső sarok fölé. A 6. percben egy hazai szabadrúgás megpattant, így lett veszélyes, Mészáros Norbert rá is csapott a labdára, de jobbról, tíz méterről a hosszú sarok mellé helyezett. Egy percre rá újra szabadrúgáshoz jutott a Kunszállás, Fekete Dávid állt a labda mögé, és tekert 22 méterről a fölső lécre. Tíz perc hazai dominancia után kiszabadult a nyomás alól a vendégcsapat. A 18. percben a hazaiak rendeztek tűzijátékot a vendég kapu előtt, de egy mindent eldöntő, megállíthatatlan löket nem sült el. Egy percre rá egy előreívelt labdát Délceg Dusán kezelt le látványosan, és bár a kapunak háttal állt, rá tudta pörgetni, a hazai kapus nagyot védett. Kisvártatva László Benő került óriási ziccerbe, közelről leadott lövését hárította a hazai portás. A félidő derekán Hajdu Hunor iramodott meg, nagy szólót vágott ki, 18 méterről megcélozta a bal alsó sarkot, a hazai kapus szögletre mentett. Még nem telt el félóra, amikor szabadrúgáshoz jutott a félpályánál a Kunfehértó. Horváth Ákos ívelt előre az ötösre, Délceg újra parádés légstoppot mutatott be, majd közelről a kapu jobb oldalába lőtt, 0–1. Egy percre rá Fekete eresztett meg jobbal, 26 méterről egy kemény lövést, a labda a bal alsó sarokba vágódott volna, ám a vendégek kapusa, Acsai Botond villámgyors vetődéssel szögletre mentett. Nagy küzdelem folyt a félidő végéig, igazi ziccer nélkül, az eredmény már nem változott.

Bevonul a Kunszállás és a Kunfehértó

Fotó: Vincze Miklós

A Kunfehértó nyerte meg a Kunszállás elleni mérkőzést

Változott viszont a második játékrész kilencedik percében. Hajdu cselezgetett, végül szerelték, de újra elé került a labda. Akkor középről, 30 méterről hatalmas gólt lőtt a hazai kapu bal fölső sarkába, 0–2. Ha lett volna kamera a pályán, alighanem egész évben mutogatnák ezt a találatot, vármegyei szinten alighanem az év gólja volt. Kisvártatva László Benő bonyolódott sikeres cselekbe, végül balról, tíz méterről lapos lövést eresztett meg, Dobos Dániel szépen védett. Az 59. percben Kertész Ádám hajszálpontos ívelését követően idősebb Vincze Nándor fejelt hajszállal a jobb sarok mellé. A 63. percben Páli László elé került a labda egy gyorsan elvégzett szabadrúgást követően, 28 méterről óriási lövést eresztett meg, a labda a léc alá tartott, Acsai nagy bravúrral kiszedte. Óriási küzdelem folyt a pályán, érezhető volt, hogy a hazai csapat a kétgólos hátrány dacára sem adta föl. És igaza volt. A 74. percben Kertész Ákos ívelt be szabadrúgásból, az oldalvonal mellől a hosszú oldalra, ott ifjabb Vincze Nándor érkezett és felhőfejessel juttatta a vendégek kapujába a labdát, 1–2.

Parádés gól volt, szó szerint a vármegye kettesnél magasabb szintű fejesből.

Három percre rá 28 méterről rúghatott szabadrúgást a Kunszállás. Fekete pusztító erejű lökete újfent a léc alá tartott, Acsai újfent bravúrral mentett szögletre. Állandósult a hazai nyomás, mégis a vendégek növelték az előnyüket. László Benő szerzett labdát a félpályánál, nagy vágtával bevezette a labdát a hazai 16-oson belülre, és amikor egy védő épp utolérte volna, középre passzolt az érkező Grácz Rolandnak, aki egyből a kapu közepébe bombázott, 1–3. A számokat tekintve eldőlt a meccs, ám a hazai csapat elképesztő rohamot indított az egyenlítés érdekében. A 83. percben néhány csel után Fekete lőhetett középről, 18 méterről, a bal fölső sarokba tartó labdáját a vendég kapus elképesztően nagyot nyújtózva védte. Két percre rá újra Fekete elé pattant a labda a 16-os előterében, Feketének lendületet venni sem volt tere, így állóhelyből durrantott kapura ballal, ezzel már a vendég kapust is meglepte, ám a labda a keresztlécen csattant. A 87. percben Kertész Ádám ívelt át sokadszor a hosszú oldalra, a berobbanó Balogh Levente jobbról, éles szögből kemény lövést eresztett meg, Acsai azonban ismét hárítani tudott. Tüzes lett a három perc hosszabbítás is, és még szépíteni is tudott a hazai gárda. Egy kezet eltaláló lövést követően 11-est ítélt a játékvezető. Fekete a kapu bal oldalába helyezett, 2–3-ra módosítva az állást, újrakezdésre azonban már nem maradt idő. Nagyszerű mérkőzést vívott egymással a két csapat, a Kunszállást maximális dicséret illeti azért, hogy kétgólos hátrányban sem adta föl egyetlen pillanatra sem, a Kunfehértó pedig nagyot küzdve rúgott három gólt, és rendkívül sokat dolgozott, ha kellett, csúszott-mászott a sikerért. Soha rosszabb vármegye kettes mérkőzést.