Labdarúgás

2 órája

Kiverte a KTE az Újpestet a kupából – videó

Címkék#KTE#labdarúgás#Magyar Kupa#Újpest FC

Óriási bravúrt hajtott végre a Kecskeméti TE a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. A 2–2-es rendes játékidő utáni hosszabbításban a KTE csupaszív játékkal, Banó-Szabó találatával 3–2-re legyőzte az Újpestet, és továbbjutott.

Vincze Miklós

Az NB I-es Újpestet fogadta a Kecskeméti TE a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. Az első félidő 2–1-es hazai vezetéssel zárult, a második játékrészben egyenlített az Újpest. A rendes játékidőben több gól nem esett, így jöhetett a hosszabbítás.

a kte egy korábbi meccsen
A KTE az Újpest ellen lépett pályára
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Egyre nagyobb nyomást gyakorolt a KTE-re a vendégcsapat, gól azonban csak egy esett, és azt Banó-Szabó rúgta a 109. percben. A Kecskeméti TE így NB I-es ellenfelén túllépve bejutott a legjobb 32 közé a MOL Magyar Kupában.

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC 3–2 (2–1, 2–2)

Kecskemét, Széktói stadion, Vezette: Káprály (Vígh-Tarsonyi, Rózsa)

KECSKEMÉT: Ruisz – Szabó A. (Rjaskó, 91.), Belényesi, Derekas, Merényi (Banó-Szabó, 71.) – Bocskay (Győrfi, 87.), Eördögh, Szojma – Czékus, Pálinkás (Bolyki, 76.), Beke (Kovács B., 71.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

ÚJPEST: Banai – Bese B., Joao Nunes, Gergényi (Fiola, 66.), André Duarte – Rasak (Ljujics, a szünetben), Ademi (Thiago Goncalves, 66.) – Horváth K. (Beridze, a szünetben), Medeiros, Matko – Tucic. Vezetőedző: Damir Krznar.

Gól: Derekas (6.), Szabó A. (38.), Banó-Szabó (109.) ill. Horváth K. (9.), Medeíros (70.) 

A mérkőzés hosszabb beszámolóját IDE KATTINTVA olvashatja.

@m4sportofficial Micsoda megoldás. 😮‍💨 #m4sport #foci #magyar #fyp ♬ eredeti hang - M4 Sport

 

