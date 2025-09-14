Kiverte a KTE az Újpestet a kupából – videó

Az NB I-es Újpestet fogadta a Kecskeméti TE a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. Az első félidő 2–1-es hazai vezetéssel zárult, a második játékrészben egyenlített az Újpest. A rendes játékidőben több gól nem esett, így jöhetett a hosszabbítás.

A KTE az Újpest ellen lépett pályára

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Egyre nagyobb nyomást gyakorolt a KTE-re a vendégcsapat, gól azonban csak egy esett, és azt Banó-Szabó rúgta a 109. percben. A Kecskeméti TE így NB I-es ellenfelén túllépve bejutott a legjobb 32 közé a MOL Magyar Kupában.

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC 3–2 (2–1, 2–2)

Kecskemét, Széktói stadion, Vezette: Káprály (Vígh-Tarsonyi, Rózsa)

KECSKEMÉT: Ruisz – Szabó A. (Rjaskó, 91.), Belényesi, Derekas, Merényi (Banó-Szabó, 71.) – Bocskay (Győrfi, 87.), Eördögh, Szojma – Czékus, Pálinkás (Bolyki, 76.), Beke (Kovács B., 71.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

ÚJPEST: Banai – Bese B., Joao Nunes, Gergényi (Fiola, 66.), André Duarte – Rasak (Ljujics, a szünetben), Ademi (Thiago Goncalves, 66.) – Horváth K. (Beridze, a szünetben), Medeiros, Matko – Tucic. Vezetőedző: Damir Krznar.

Gól: Derekas (6.), Szabó A. (38.), Banó-Szabó (109.) ill. Horváth K. (9.), Medeíros (70.)

