1 órája
A vármegye három Közép csoportjának az őszi programja
Ezen a héten elrajtol a 2025/26-os idény a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában. Összeállításunkban ki-ki megtalálhatja az összes csapat összes mérkőzését a közép csoportban.
A Közép csoport őszi idénye tehát ezen a hétvégén rajtol el, az utolsó fordulót a november 15-16-i hétvégén rendezik. Három új szereplő van a bajnokságban. A Kiskunmajsa FC újra indít felnőtt csapatot, ezt csak a vármegye háromban tehették meg. Indít második csapatot a vármegye egyes újonc Csólyospálos, illetve visszalépett a második ligából a Kiskunhalasi FC.
Vármegyei harmadosztályú bajnokság, Közép csoport, őszi idény
1. forduló
Szeptember 6., szombat, 10: Kiskőrösi LC II.-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC. 16.30: Balotaszállási FC-Bócsa-Market Bócsai SE, Kecel FC II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE, Kiskunmajsa FC-Császártöltési EFSK.
Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Csólyospálos II.-Kiskunhalasi FC
2. forduló
Szeptember 13., szombat, 16.30: Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kiskunmajsa FC, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Balotaszállási FC, Kiskunhalasi FC-Kiskőrösi LC II..
Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Császártöltési EFSK-Jászszentlászlói SE, Bócsa-Market Bócsai SE-Csólyospálos II..
3. forduló
Szeptember 20., szombat, 16.00: Kecel FC II.-Császártöltési EFSK, Jászszentlászlói SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kiskunmajsa FC-Kiskőrösi LC II., Kiskunhalasi FC-Bócsa-Market Bócsai SE.
Szeptmber 21., vasárnap, 16.00: Csólyospálos II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.
4. forduló
Szeptember 27., szombat, 16.00: Kiskunmajsa FC-Kiskunhalasi FC, Kiskőrösi LC II.-Jászszentlászlói SE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kecel FC II., Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Bócsa-Market Bócsai SE.
Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Császártöltési EFSK-Balotaszállási FC.
5. forduló
Október 4., szombat, 15.00: Balotaszállási FC-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kecel FC II.-Kiskőrösi LC II., Jászszentlászlói SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.
Október 5., vasárnap, 15.00: Csólyospálos II.-Császártöltési EFSK.
6. forduló
Október 11., szombat, 15.00: Jászszentlászlói SE-Kiskunhalasi FC, Kiskunmajsa FC-Kecel FC II., Kiskőrösi LC II.-Balotaszállási FC, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Csólyospálos II..
Október 12., vasárnap, 15.00: Császártöltési EFSK-Bócsa-Market Bócsai SE.
7. forduló
Október 19., vasárnap, 10.00: Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Császártöltési EFSK. 14.30: Csólyospálos II.-Kiskőrösi LC II., Balotaszállási FC-Kiskunmajsa FC, Kecel FC II.-Jászszentlászlói SE, Bócsa-Market Bócsai SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC.
8. forduló
Október 25., szombat, 14.30: Kecel FC II.-Kiskunhalasi FC, Jászszentlászlói SE-Balotaszállási FC, Kiskunmajsa FC-Csólyospálos II., Kiskőrösi LC II.-Bócsa-Market Bócsai SE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.
9. forduló
November 1., szombat, 10.00: Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Kiskőrösi LC II. 13.30: Balotaszállási FC-Kecel FC II., Bócsa-Market Bócsai SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Császártöltési EFSK.
November 2., vasárnap, 13.30: Csólyospálos II.-Jászszentlászlói SE.
10. forduló
November 8., szombat, 13.30: Balotaszállási FC-Kiskunhalasi FC, Kecel FC II.-Csólyospálos II., Jászszentlászlói SE-Bócsa-Market Bócsai SE, Kiskunmajsa FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Császártöltési EFSK.
11. forduló
November 15., szombat, 13.00: Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Jászszentlászlói SE, Bócsa-Market Bócsai SE-Kecel FC II., Kiskunhalasi FC-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC.
November 16., vasárnap, 13.00: Csólyospálos II.-Balotaszállási FC, Császártöltési EFSK-Kiskőrösi LC II..
Szívszorító üzenetet hagyott a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja a miskei családnak