Labdarúgás

1 órája

A vármegye három Közép csoportjának az őszi programja

Ezen a héten elrajtol a 2025/26-os idény a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában. Összeállításunkban ki-ki megtalálhatja az összes csapat összes mérkőzését a közép csoportban.

Vincze Miklós

A Közép csoport őszi idénye tehát ezen a hétvégén rajtol el, az utolsó fordulót a november 15-16-i hétvégén rendezik. Három új szereplő van a bajnokságban. A Kiskunmajsa FC újra indít felnőtt csapatot, ezt csak a vármegye háromban tehették meg. Indít második csapatot a vármegye egyes újonc Csólyospálos, illetve visszalépett a második ligából a Kiskunhalasi FC. 

közép csoport őszi sorsolása
Összeállításunkban mutatjuk az összes csapat összes mérkőzését a közép csoportban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Vármegyei harmadosztályú bajnokság, Közép csoport, őszi idény

1. forduló

Szeptember 6., szombat, 10: Kiskőrösi LC II.-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC. 16.30: Balotaszállási FC-Bócsa-Market Bócsai SE, Kecel FC II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE, Kiskunmajsa FC-Császártöltési EFSK. 

Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Csólyospálos II.-Kiskunhalasi FC

2. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kiskunmajsa FC, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Balotaszállási FC, Kiskunhalasi FC-Kiskőrösi LC II..

Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Császártöltési EFSK-Jászszentlászlói SE, Bócsa-Market Bócsai SE-Csólyospálos II..

3. forduló

Szeptember 20., szombat, 16.00: Kecel FC II.-Császártöltési EFSK, Jászszentlászlói SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kiskunmajsa FC-Kiskőrösi LC II., Kiskunhalasi FC-Bócsa-Market Bócsai SE. 

Szeptmber 21., vasárnap, 16.00: Csólyospálos II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

4. forduló

Szeptember 27., szombat, 16.00: Kiskunmajsa FC-Kiskunhalasi FC, Kiskőrösi LC II.-Jászszentlászlói SE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kecel FC II., Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Bócsa-Market Bócsai SE.

Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Császártöltési EFSK-Balotaszállási FC.

5. forduló

Október 4., szombat, 15.00: Balotaszállási FC-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kecel FC II.-Kiskőrösi LC II., Jászszentlászlói SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

Október 5., vasárnap, 15.00: Csólyospálos II.-Császártöltési EFSK.

6. forduló

Október 11., szombat, 15.00: Jászszentlászlói SE-Kiskunhalasi FC, Kiskunmajsa FC-Kecel FC II., Kiskőrösi LC II.-Balotaszállási FC, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Csólyospálos II.. 

Október 12., vasárnap, 15.00: Császártöltési EFSK-Bócsa-Market Bócsai SE.

7. forduló

Október 19., vasárnap, 10.00: Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Császártöltési EFSK. 14.30: Csólyospálos II.-Kiskőrösi LC II., Balotaszállási FC-Kiskunmajsa FC, Kecel FC II.-Jászszentlászlói SE, Bócsa-Market Bócsai SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC.

8. forduló

Október 25., szombat, 14.30: Kecel FC II.-Kiskunhalasi FC, Jászszentlászlói SE-Balotaszállási FC, Kiskunmajsa FC-Csólyospálos II., Kiskőrösi LC II.-Bócsa-Market Bócsai SE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

9. forduló

November 1., szombat, 10.00: Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Kiskőrösi LC II. 13.30: Balotaszállási FC-Kecel FC II., Bócsa-Market Bócsai SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Császártöltési EFSK.

November 2., vasárnap, 13.30: Csólyospálos II.-Jászszentlászlói SE. 

10. forduló

November 8., szombat, 13.30: Balotaszállási FC-Kiskunhalasi FC, Kecel FC II.-Csólyospálos II., Jászszentlászlói SE-Bócsa-Market Bócsai SE, Kiskunmajsa FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Császártöltési EFSK.

11. forduló

November 15., szombat, 13.00: Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Jászszentlászlói SE, Bócsa-Market Bócsai SE-Kecel FC II., Kiskunhalasi FC-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC. 

November 16., vasárnap, 13.00: Csólyospálos II.-Balotaszállási FC, Császártöltési EFSK-Kiskőrösi LC II..



 

