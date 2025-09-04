A vármegye három Közép csoportjának az őszi programja

A Közép csoport őszi idénye tehát ezen a hétvégén rajtol el, az utolsó fordulót a november 15-16-i hétvégén rendezik. Három új szereplő van a bajnokságban. A Kiskunmajsa FC újra indít felnőtt csapatot, ezt csak a vármegye háromban tehették meg. Indít második csapatot a vármegye egyes újonc Csólyospálos, illetve visszalépett a második ligából a Kiskunhalasi FC.

Összeállításunkban mutatjuk az összes csapat összes mérkőzését a közép csoportban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Vármegyei harmadosztályú bajnokság, Közép csoport, őszi idény

1. forduló

Szeptember 6., szombat, 10: Kiskőrösi LC II.-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC. 16.30: Balotaszállási FC-Bócsa-Market Bócsai SE, Kecel FC II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE, Kiskunmajsa FC-Császártöltési EFSK.

Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Csólyospálos II.-Kiskunhalasi FC

2. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kiskunmajsa FC, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Balotaszállási FC, Kiskunhalasi FC-Kiskőrösi LC II..

Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Császártöltési EFSK-Jászszentlászlói SE, Bócsa-Market Bócsai SE-Csólyospálos II..

3. forduló

Szeptember 20., szombat, 16.00: Kecel FC II.-Császártöltési EFSK, Jászszentlászlói SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kiskunmajsa FC-Kiskőrösi LC II., Kiskunhalasi FC-Bócsa-Market Bócsai SE.

Szeptmber 21., vasárnap, 16.00: Csólyospálos II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

4. forduló

Szeptember 27., szombat, 16.00: Kiskunmajsa FC-Kiskunhalasi FC, Kiskőrösi LC II.-Jászszentlászlói SE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kecel FC II., Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Bócsa-Market Bócsai SE.

Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Császártöltési EFSK-Balotaszállási FC.

5. forduló

Október 4., szombat, 15.00: Balotaszállási FC-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kecel FC II.-Kiskőrösi LC II., Jászszentlászlói SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

Október 5., vasárnap, 15.00: Csólyospálos II.-Császártöltési EFSK.

6. forduló

Október 11., szombat, 15.00: Jászszentlászlói SE-Kiskunhalasi FC, Kiskunmajsa FC-Kecel FC II., Kiskőrösi LC II.-Balotaszállási FC, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Csólyospálos II..