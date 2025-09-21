szeptember 21., vasárnap

Kézilabda

2 órája

Megvan a Kiskunmajsa első sikere, vármegyei derbit nyertek

A 2. fordulót rendezték a férfi kézilabda NB II. alapszakaszában. A Kiskunmajsai KC vármegyei derbit vívott az NJE Kecskemét ellen, és a Tigrisek végül hazai pályán megszerezték első győzelmüket.

Nyitray András

Az első fordulóban a Neumann János Egyetem csapata Lajosmizsén már behúzott egy vármegyei derbit, míg a Kiskunmajsai KC szoros csatában maradt alul Törökszentmiklóson a G-csoportban. A hazaiak a javítás szándékával léptek pályára, pláne azért, mert a majsaiak trénere, Apró Ferenc éppen Kecskemétről került a klubhoz a nyáron, így jól ismerte a vendégek játékosait. 

A Kiskunmajsai KC vármegyei derbit vívott az NJE Kecskemét ellen
A Kiskunmajsai KC nyerte meg a derbit
Fotó: Kiskunmajsai KC Facebook-oldala

A Kiskunmajsai KC bírta jobban a hajrát

A Kiskunmajsa kezdett jobban, szoros csata után az első negyedóra végén 10–6-ra vezettek a hazaiak, ekkor jött is a kecskeméti időkérés. Összekapta magát ezután az NJE, Gallina és Szeverényi remeklésével a hírös városiak feljöttek, sőt, a szünetben 16–17-re vezettek is. Fodor Zalán remekelt aztán hazai oldalon a második félidő elején, a KKC ezzel egy ki-ki csatába ment bele, sokszor változott az eredmény. Az utolsó tíz percbe érve 28–27-re vezettek a majsaiak, és döntő volt, hogy ezután újabb két gólt szereztek. Az NJE felállni már nem tudott, s végül 34–30-ra maradt alul. Mindkét gárda egy-egy győzelemmel és vereséggel áll így csoportjában két kör után. 

Az E-csoportban folytatta remeklését a Kalocsai KC, mely a Nagykanizsát fogadta azok után, hogy a nyitányon nyert a NEKA U21 otthonában. A hazaiak győzelméhez egy pillanatig nem fért kétség, már a szünetben 19–12-re vezettek. Fordulás után gyakorlatilag teljesen felőrölte ellenfelét a KKC, mely 50–21-re nyert, és két kör után hibátlan a bajnokságban

 

 

