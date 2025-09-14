szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Tizenegyesek, kiállítások a Kiskunfélegyháza Kiskőrös mérkőzésen – fotók

Címkék#vármegye I.#labdarúgás#kiskunfélegyháza#Kiskőrösi LC

A vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság negyedik fordulóját rendezték meg szombaton. A Kiskunfélegyháza a Kiskőrösi LC-t fogadta. Egyik csapat sem szerepelt még jól eddig a bajnokságban, így itt volt a lehetőség a bizonyításra.

Szentirmay Tamás

A hazaiak, a találkozó előtt három mérkőzésből nem szereztek pontot, de a Kiskőrösi LC is csak egy döntetlent ért el. A kettőjük találkozóján az volt a kérdés, hogy ki tud ezen változtatni.

A Kiskunfélegyháza a Kiskőrösi LC-t fogadta
A Kiskunfélegyháza a Kiskőrösi LC ellen játszott 
Fotó: Szentirmay Tamás

A Kiskőrösi LC A Félegyháza ellen játszott

Mindjárt a találkozó elején gólt szerezhetett volna a hazai gárda, mert Hegedűs lövése lepattant Pszota előtt, de a kapus szögletre tudta ütni a labdát. A másik oldalon Nagy Szabolcs bátor vetődéssel mentett Albert Áron elől. A 23. percben Molnár Edvárd látta, hogy Pszota kint áll a kapujából, ezért messziről tüzelt, a lövése alig ment mellé. A 25. percben Csáki rosszul adott haza, Kurgyis rácsapott a labdára, kicselezte Pszotát, kicsit kisodródott, de azért be tudta gurítani a labdát a hálóba 1–0. Tíz perccel később Balázs Bence lövésénél a kiskőrösi hálóőr már verve volt, de egy védőről szögletre pattant a labda. A belőtt labdát Kurgyis sarokkal helyezte a bal alsó sarokba 2–0. Az első félidő hajrájában Jókai szabálytalankodott az egyik kiskőrösi csatárral szemben, a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. 

Szabó Dávid tizenegyesét Nagy Szabolcs ki tudta ütni.

A második játékrészben az 57. percben Szedmák a felső lécet találta el. Három perccel később jobb oldali beadás után Torgyik olyan szerencsétlenül ért a labdához, hogy majd nem öngólt vétett, a lábáról a felső lécre pattant a játékszer. Bő egy óra telt el a találkozóból, amikor kis tűzijátékot rendezett a Kiskőrös a félegyházi kapu előtt. A 71. percben Torgyik saját térfelének a közepén teljesen fölöslegesen szabálytalankodott és mivel volt már neki sárga lapja a pirosat is megkapta. A 76. percben óriási lehetőséget hagyott ki a Kiskőrös. Polgár gyengén adta haza a labdát, amit Szedmák elért, már csak Naggyal állt szemben, de magasan fölé lőtt. A 85. percben Makány a tizenhatoson belül buktatta Szedmákot, és mivel neki is volt már sárga lapja, ő is mehetett idő előtt zuhanyozni. A büntetőt a sértett értékesítette 2–1.

A meccs értékelése

Palásti Sándor: – Nagyon hajtós mérkőzés volt, de két ellentétes félidőt láttunk. Az első játékrész a miénk volt, nekünk volt több ziccerünk, de azok kimaradtak. A Kiskőrösnek is voltak lehetőségeik, de mi uraltuk a játékot. A második félidőre ahogy kijöttünk, elő jött az a tipikus félegyházi betegség. Tizenöt, húsz percig nem is nagyon játszottunk, nem éreztük a ritmust. Utána egy kicsit felélénkültünk, de engem az bosszant, hogy a kiállítás után a Kiskőrös átvette a játék irányítását. Olyan volt, mintha mi lettünk volna eggyel kevesebben. Ezen még csiszolni kell, de a lényeg az, hogy megvan a három pont, és megyünk tovább. A küzdeni akarással nem volt gond, és úgy látom, hogy kezdünk szépen összeérni.

Márton Zsolt: – Olyan mérkőzést szerettünk volna játszani, hogy meg tudjuk nyerni a találkozót. Az eddigi eredményeink ugyanis sem nekünk, sem pedig a Félegyházának nem volt jó. Egy félidei előnyt adtunk a hazai csapatnak, akik ezt kihasználták. Egy rossz hazaadásból és egy szögletből kaptunk két gólt, az első félidő végén pedig kihagytuk a tizenegyeset, amiből vissza lehetett volna jönni. A kiállításunk után volt három, négy helyzetünk, feljöttünk 2–1-re, ami után egy százszázalékos ziccert hagytunk ki. Több volt ebben a mérkőzésben, de egy félidő előnyt egyetlen csapatnak sem lehet adni. Nagyon sajnálom, hogy így történt, remélem, hogy tanulunk ebből.

A Kiskunfélegyháza a Kiskőrösi LC-t ellen játszott

Fotók: Szentirmay Tamás

Kiskunfélegyháza–Kiskőrösi LC 2–1 (2–0)

Kiskunfélegyháza, vezette: Tóth Szabolcs (Ferenczi Dávid, Fenyvesi Roland).

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Solymosi, Magony, Molnár E. (Kanyó M. 79.), Kanyó J., Makány, Jókai, Sánta (Kovács L. 66.), Kurgyis K. (Palásti 79.), Balázs B., Hegedűs L. (Polgár 46.).

Játékos-edző: Palásti Sándor

Kiskőrös: Pszota – Szedmák, Patai (Kolozsi 63.), Jáger (Pekker 46.), Csáki, Vajda (Simon 89.), Vén, Budai, Torgyik, Szabó D., Albert Á.

Játékos-edző: Márton Zsolt

Gólszerző: Kurgyis 25., 34., illetve Szedmák 86.

Sárga lap: Kurgyis 26., illetve Szabó D. 30. percben.

Kiállítva: Makány 86. illetve Torgyik 71. percben.

 

 

 

