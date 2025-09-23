szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerékpár

4 órája

Sáfár Tamás tanítványai a világ élvonalában

Címkék#kerékpár#Sáfár Tamás#világbajnokság

Pénteken, a kerékpáros junior-világbajnokság mezőny versenyén a válogatott keret tagjaként indul Révész Ádám, a kecskeméti MBH Bank Cycling Team tagja. Sáfár Tamás, a kerékpáros versenyző sportigazgatójának déjà vu érzése támadhatott, miután bő húsz évvel ezelőtt már adott sportolót magyar válogatottnak – egy másik sportágban.

Vincze Miklós

Kevés sportszakember mondhatja el magáról, hogy két teljesen különböző sportágban is adott versenyzőt a világelitnek. Kecskeméten azonban Sáfár Tamás neve mellett ez is ott szerepel: húsz évvel ezelőtt egy búvárúszója bronzérmet szerzett a világbajnokságon, most pedig egy országúti kerékpárost készített fel a világbajnoki mezőnyre.

Révész Ádám, az MHB Cycling Team egyik kerékpárosa
Révész Ádám, az MBH Cycling Team kerékpárosa a válogatott mezében
Forrás: MBH Cycling Team

Aranyérem a sanghaji világbajnokságon

A patraszi uszonyos- és búvárúszó-világbajnokságot 2002-ben rendezték Görögországban; azon a tornán a magyar válogatott minden idők egyik legeredményesebb vb-szereplését produkálta, összesen hét érmet szerezve. Ebben a sikerben ott volt Sáfár egyik tanítványa is: a 4x200 méteres váltó bronzérme részben az ő és versenyzőtársai munkájának gyümölcse volt. „2001-ben kezdtem meg Tamással a közös munkát, az első nagy verseny Patrasban volt a felnőtt világbajnokság. Ha jól emlékszem, ott a 4x200 méteres váltóval bronzérmesek lettünk” – idézi vissza Juhos Gergő. De – ahogy pestiesen mondani szokás – ez még semmi, ez még csak a kezdet, már ami Juhos Gergő pályáját illeti. Később a pályafutása ugyanis tovább ívelt: 2004. október 25-én aranyérmet szerzett a sanghaji uszonyos és búvárúszó világbajnokságon 400 méteres uszonyos úszásban, majd három nappal később, 2004. október 28-án 800 méteren világcsúccsal lett aranyérmes.

Kerékpárban is sikeres a tanítványa

Most, két évtizeddel később országúti kerékpársportban, Sáfár versenyzője Révész Ádám, a kecskeméti MBH Bank Cycling Team indul a junior-világbajnokság mezőnyversenyén, amely pénteken kerül megrendezésre. A sportágak közötti ugrás és a hosszú távú következetesség ritka példa, de Sáfár módszereiben a kitartás, a személyes odafigyelés a stressztűrő képesség és a következetesség állnak középpontban.

Amikor megkérdeztük tőle, mely tulajdonságai tették lehetővé, hogy két, látszólag távol álló sportágban is eljusson odáig, hogy versenyzőt ad a válogatottnak, így válaszolt:

„Talán Minarik Ede figurája (Minarik a megszállott football-rajongó, az örök optimista, aki töretlenül hisz abban, hogy egyszer csapata sikeres lesz) dereng előttem. Csak én több jó választ adtam szembejövő kérdésekre. De többször éreztem én is, hogy Minarikhoz hasonlóan, beállok a kapuba és a kapufa szögére akasztom a pisztolyt.”

A rövid, talányos képek mögött ott a lényeg: a szerénység, a türelem és az a fajta következetesség, ami nem harsány diadalt, sokkal inkább csendes eredményt szül. Sáfár Tamás nincs a reflektorfényben; inkább a háttérben dolgozik, figyel, korrigál, és amikor kell, bátorít vagy éppen leteremt. Így nevel tanítványokat — legyen az uszonyosúszás vagy országúti kerékpár.

Kecskemétnek, a helyi közösségnek ez a teljesítmény több, mint helyi büszkeség: bizonyíték arra, hogy a sport szeretete és a következetes munka sokféle pályán hozhat sikert.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu