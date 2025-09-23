Sáfár Tamás tanítványai a világ élvonalában

Kevés sportszakember mondhatja el magáról, hogy két teljesen különböző sportágban is adott versenyzőt a világelitnek. Kecskeméten azonban Sáfár Tamás neve mellett ez is ott szerepel: húsz évvel ezelőtt egy búvárúszója bronzérmet szerzett a világbajnokságon, most pedig egy országúti kerékpárost készített fel a világbajnoki mezőnyre.

Révész Ádám, az MBH Cycling Team kerékpárosa a válogatott mezében

Forrás: MBH Cycling Team

Aranyérem a sanghaji világbajnokságon

A patraszi uszonyos- és búvárúszó-világbajnokságot 2002-ben rendezték Görögországban; azon a tornán a magyar válogatott minden idők egyik legeredményesebb vb-szereplését produkálta, összesen hét érmet szerezve. Ebben a sikerben ott volt Sáfár egyik tanítványa is: a 4x200 méteres váltó bronzérme részben az ő és versenyzőtársai munkájának gyümölcse volt. „2001-ben kezdtem meg Tamással a közös munkát, az első nagy verseny Patrasban volt a felnőtt világbajnokság. Ha jól emlékszem, ott a 4x200 méteres váltóval bronzérmesek lettünk” – idézi vissza Juhos Gergő. De – ahogy pestiesen mondani szokás – ez még semmi, ez még csak a kezdet, már ami Juhos Gergő pályáját illeti. Később a pályafutása ugyanis tovább ívelt: 2004. október 25-én aranyérmet szerzett a sanghaji uszonyos és búvárúszó világbajnokságon 400 méteres uszonyos úszásban, majd három nappal később, 2004. október 28-án 800 méteren világcsúccsal lett aranyérmes.

Kerékpárban is sikeres a tanítványa

Most, két évtizeddel később országúti kerékpársportban, Sáfár versenyzője Révész Ádám, a kecskeméti MBH Bank Cycling Team indul a junior-világbajnokság mezőnyversenyén, amely pénteken kerül megrendezésre. A sportágak közötti ugrás és a hosszú távú következetesség ritka példa, de Sáfár módszereiben a kitartás, a személyes odafigyelés a stressztűrő képesség és a következetesség állnak középpontban.

Amikor megkérdeztük tőle, mely tulajdonságai tették lehetővé, hogy két, látszólag távol álló sportágban is eljusson odáig, hogy versenyzőt ad a válogatottnak, így válaszolt:

„Talán Minarik Ede figurája (Minarik a megszállott football-rajongó, az örök optimista, aki töretlenül hisz abban, hogy egyszer csapata sikeres lesz) dereng előttem. Csak én több jó választ adtam szembejövő kérdésekre. De többször éreztem én is, hogy Minarikhoz hasonlóan, beállok a kapuba és a kapufa szögére akasztom a pisztolyt.”