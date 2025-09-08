A Kerekegyháza gólzáporos derbin verte az Akasztót

A Kerekegyházi SE számára nem indult jól a meccs, hiszen Palla Lajos góljával az első félidő közepén előnybe került az Akasztó, mely szünetig meg is tartotta ezt. Fordulás után Hefler Endre egyenlített szinte azonnal, majd Kürtösi Balázs a 62. percben már a hazaiakat juttatta előnyhöz. Nem esett össze az Akasztó, alig három perc alatt Varga Barnabás és Szabó Szilveszter újra megfordította az állást az utolsó húsz percbe lépve. A hazaiak hőse azonban Gáspár Ernő volt, aki a 78. percben egyenlített, majd a 85. percben értékesített egy büntetőt is, ami már három pontot ért a vendéglátónak.

A Kerekegyházi SE hőse Gáspár Ernő volt

Fotó: Tóth Zsolt/Totya Fotó Facebook-oldala/archív kép

A Kerekegyházi SE a szív diadalát aratta

Polgár Zoltán érthetően elégedetten értékelt, sőt, viccesen azt is megemlítette, hogy rutinos védőjük, Farkas István hiányát is elbírták végül:

– Akadtak hiányzóink, Farkas Pista barátom sem tudott ezúttal segíteni nekünk, de ez benne van, korábban is elmondtam a srácoknak, hogy mindig a lehető legjobban próbáljunk reagálni ilyen helyzetben is, hiszen amatőr futballról van szó. Az első félidőt hagyjuk, szerintem több hibát követtünk el, mint az egész felkészülés alatt, mérges is voltam. Vezetett ellenfelünk, de utána próbáltuk stabilizálni a dolgokat, cseréltünk is. Jött a gól, azt hittük onnantól, hogy innentől minden jó lesz, de az Akasztó is reagált, mire észbe kaptunk, két gólt lőttek. A végén két csatárra váltottunk, s végül jól jöttünk ki a meccsből, a kereki szív diadala is volt ez. Vannak még hibáink, de hazai pályán mindig jó győzelemmel kezdeni, pláne, ha ilyen jó ellenféllel találkozunk, akikkel szerintem megye I-es színvonalú második félidőt játszottunk – értékelt Polgár Zoltán, a Kerekegyháza edzője.

Akasztói oldalon érthetően csalódottabban tekintettek vissza az eseményekre, hiszen kétszer is kezében volt a mérkőzés a vendégeknek.

– Az első félidőben bizakodhattunk, hiszen előnybe kerültünk, utána talán a túlzott akarás lett a vesztünk. Mindenki tette a dolgát, de Kerekegyházán kicsi a pálya, amihez nem igazán vagyunk hozzászokva. Sok volt a pontatlanság, fordított is az ellenfél, amitől megzavarodtunk. Hiába fordítottunk, ellenfelünknek mindig volt válasza, egyel több, mint nekünk. Csalódottak vagyunk, hiszen nyerni akartunk, de egy jó ellenfél volt a pályán, amely kihasználta a lehetőségeit. Kell még fejlődnünk, de egy átalakuló, fiatal csapatunk van, bízunk benne, hogy még jobbak leszünk később. A Kerekegyházának gratulálunk a győzelemhez – mondta Judák László, az Akasztó technikai vezetője.