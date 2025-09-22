44 perce
A Kerekegyháza vezet a vármegye kettőben
Ezen a hétvégén a 3. fordulót rendezték meg a vármegyei másodosztályú bajnokságban. A harmadik körben két mérkőzés maradt vasárnapra, mind a kettőt a hazai csapat nyerte. A tabellán a Kerekegyháza áll az élen.
A vármegye kettőben szomszédvári derbit rendeztek Nyárlőrincen. A fordulatos, jó mérkőzést 1-2-es félidő után a hazai csapat nyerte 5-3 arányban.
Nagy meccset vívott egymással a Mélykút és a Kunfehértó. László Benő révén a vendégek szereztek vezetést, Illés Tamás tizenhárom percre rá egyenlített. Dömötör Andor 25. percben lőtt találatának köszönhetően újra a Kunfehértónál volt az előny, Keresztes Antal azonban két perc alatt szerzett két góljával a 36. percre megfordította az állást, így alakult ki az első félidő végére a 3-2-es részeredmény. A meccs hajrájában Délce Dusán egyenlített, Horváth Zoltánnak a 84. percben szerzett góljára azonban már nem érkezett vendégválasz, 4-3 arányban győzött a Mélykút.
A vármegye II. állása
1. KEREKEGYHÁZA 3 2 1 0 12-8 7
2. MÉLYKÚT 3 2 1 0 10-6 7
3. DUNAGYÖNGYE SK 3 1 2 0 6-3 5
4. NEMESNÁDUDVAR 3 1 2 0 5-2 5
5. KUNSZÁLLÁS 3 1 1 1 8-7 4
6. MIKLÓSI GYFE 2 1 1 0 3-2 4
7. AKASZTÓ 3 1 1 1 9-9 4
8. NYÁRLŐRINC 3 1 0 2 10-11 3
9. KUNFEHÉRTÓ 3 1 0 2 6-9 3
10. LAKITELEK 3 0 2 1 7-9 2
11. DUSNOK 3 0 1 2 4-8 1
12. VASKÚT 2 0 0 2 3-9 0
