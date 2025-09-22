szeptember 22., hétfő

A Kerekegyháza vezet a vármegye kettőben

Ezen a hétvégén a 3. fordulót rendezték meg a vármegyei másodosztályú bajnokságban. A harmadik körben két mérkőzés maradt vasárnapra, mind a kettőt a hazai csapat nyerte. A tabellán a Kerekegyháza áll az élen.

Vincze Miklós

A vármegye kettőben szomszédvári derbit rendeztek Nyárlőrincen. A fordulatos, jó mérkőzést 1-2-es félidő után a hazai csapat nyerte 5-3 arányban.

győzött a Nyárlőrinc, vármegye kettes bajnokság,
Tömegjelenet a Nyárlőrinc-Lakitelek örökrangadón.
Fotó: Szentirmay Tamás

Nagy meccset vívott egymással a Mélykút és a Kunfehértó. László Benő révén a vendégek szereztek vezetést, Illés Tamás tizenhárom percre rá egyenlített. Dömötör Andor 25. percben lőtt találatának köszönhetően újra a Kunfehértónál volt az előny, Keresztes Antal azonban két perc alatt szerzett két góljával a 36. percre megfordította az állást, így alakult ki az első félidő végére a 3-2-es részeredmény. A meccs hajrájában Délce Dusán egyenlített, Horváth Zoltánnak a 84. percben szerzett góljára azonban már nem érkezett vendégválasz, 4-3 arányban győzött a Mélykút.

A vármegye II. állása

1. KEREKEGYHÁZA 3 2 1 0 12-8 7

2. MÉLYKÚT 3 2 1 0 10-6 7

3. DUNAGYÖNGYE SK 3 1 2 0 6-3 5

4. NEMESNÁDUDVAR 3 1 2 0 5-2 5

5. KUNSZÁLLÁS 3 1 1 1 8-7 4

6. MIKLÓSI GYFE 2 1 1 0 3-2 4

7. AKASZTÓ 3 1 1 1 9-9 4

8. NYÁRLŐRINC 3 1 0 2 10-11 3

9. KUNFEHÉRTÓ 3 1 0 2 6-9 3

10. LAKITELEK 3 0 2 1 7-9 2

11. DUSNOK 3 0 1 2 4-8 1

12. VASKÚT 2 0 0 2 3-9 0

