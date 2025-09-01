szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

38 perce

Ének az esőben, a kecskeméti ultrák dalszerzőként debütáltak a félbeszakadt meccsen

Címkék#Fanatics#ultrák#Honvéd#labdarúgás#KTE

Szakadó eső vetett véget a KTE és a Honvéd vasárnapi bajnoki meccsének. A szurkolóknak különösen türelmesnek kellett lenniük, hiszen ki kellett várniuk, amíg döntést hoznak a meccs sorsáról. A kecskeméti ultrák dalt is költöttek az eset kapcsán.

Baon.hu

Ahogy arról beszámoltunk, a heves esőzések miatt félbe kellett szakítani a Kecskeméti TE és a Budapest Honvéd bajnokiját, melynek sorsáról a versenybizottság hoz majd döntést. A kecskeméti ultrák ezalatt végig buzdították a csapatot. 

A kecskeméti ultrák is dacoltak az esővel
A játékosok mellett a kecskeméti ultrák is dacoltak az esővel
Fotó: Bús Csaba 

A kecskeméti ultrák dalra fakadtak

A játékvezetők előbb 30 percig szüneteltették, majd rövid pályamustra után lefújták a meccset, és bár sokan menekülőre fogták az ítélet időben, a kecskeméti ultrák nem tágítottak. TikTok-on azóta egy videó is terjed arról, milyen rigmussal kísérték a várakozás perceit. Reméljük, senki sem betegedett le ennek ellenére a félbeszakadt meccs után. 

@hungarianfanatics KECSKEMÉT - Kispest Bp. Honvéd 2025.08.31. | Tüdőgyulladás... #kte1911#kecskemetite #kispest #bphonved #kecskemet #ultraskecskemet ♬ eredeti hang – Hungarian Fanatics - Hungarian Fanatics

 

