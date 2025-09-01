Ének az esőben, a kecskeméti ultrák dalszerzőként debütáltak a félbeszakadt meccsen

Ahogy arról beszámoltunk, a heves esőzések miatt félbe kellett szakítani a Kecskeméti TE és a Budapest Honvéd bajnokiját, melynek sorsáról a versenybizottság hoz majd döntést. A kecskeméti ultrák ezalatt végig buzdították a csapatot.

A játékosok mellett a kecskeméti ultrák is dacoltak az esővel

Fotó: Bús Csaba

A kecskeméti ultrák dalra fakadtak

A játékvezetők előbb 30 percig szüneteltették, majd rövid pályamustra után lefújták a meccset, és bár sokan menekülőre fogták az ítélet időben, a kecskeméti ultrák nem tágítottak. TikTok-on azóta egy videó is terjed arról, milyen rigmussal kísérték a várakozás perceit. Reméljük, senki sem betegedett le ennek ellenére a félbeszakadt meccs után.