A KTE korábbi támadója kezdő lenne a válogatottban

A Kecskeméti TE korábbi támadója – aki klubbal feljutást és bajnoki ezüstérmet is ünnepelt – már a Paks játékosaként debütált a nemzeti együttesben Írország ellen. Nagy utat járt be a 30 esztendős támadó, akinek nem volt kikövezve az útja, pályafutása későn indult be, éppen Kecskeméten. A hírös városiak gyakorlatilag az ajkai kispadról hozták el, majd eljutott az NB I-ig, ahol a Paks szúrta ki és szerezte meg. A tolnai környezet sok csatárra volt már extrán jó hatással, ezalól Tóth sem volt kivétel. Az addig főleg hasznos taktikai fegyvernek számító, 198 centis, tömör erő gólvágóvá alakult át, ami válogatott meghívót ért.

A Kecskeméti TE korábbi támadója, Tóth Barna már mer álmodozni

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

– Többször át kellett értékelnem a karrieremet, sportpszichológus segítsége is kellett az utam megtalálásához. Jó döntés volt, amikor még NB III-as futballistaként elkezdtem szakemberrel dolgozni. A kulcs a konkrét célok elengedése volt. Hogy a foci szeretetéért csináljam az egészet. Az lebegett előttem, hogy mindegy mi jön ki belőle, amikor abbahagyom, úgy kell visszatekintenem a pályafutásomra, hogy kihoztam belőle a maximumot – lényegtelen, hogy az harmadosztályt, másodosztályt vagy éppen az NB I-et jelenti. Akkor még nem is mertem arra gondolni, hogy egyszer esetleg a nemzeti csapatban szerepelhetek – mondta Tóth az M4 Sportnak adott interjúban.

A támadó elmondta, szerencsére mindig akadt egy-egy edző, aki meglátta benne a lehetőséget és megadta a bizalmat. A válogatottság gondolata ugyanakkor csak Pakson merült fel benne, noha a KTE már fontos lépcső volt számára.

– Amikor mélyponton voltam, mindig volt egy edző, egy szakember, aki kiemelt, aki azt mondta, „több van bennem”. Utánpótlásban Mundi Viktor, később Monoron Horváth Dávid, Kecskeméten Szabó István, Pakson pedig Haraszti Zsolt látott bennem fejlődési lehetőséget, utóbbinál került szóba először a válogatott meghívó lehetősége – tette hozzá.

A Kecskeméti TE korábbi játékosa Varga Barnabást pótolná

Mivel Varga Barnabás sárga lapok miatt nem játszhat az örmények elleni folytatás alkalmával, nagy kérdés, kinek szavaz bizalmat Marco Rossi. Tóth Barna a következő három bajnokin szeretné meggyőzni a kapitányt.