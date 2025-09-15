Alaposan megünnepelték az Újpest elleni bravúrt a KTE játékosai – videó

A Kecskeméti TE lelkes, jó játékkal jutott a legjobb 32 közé a MOL Magyar Kupában, miután hosszabbítás után 3-2-re legyőzte az NB I-es Újpestet. A hazai játékosoktól már sokszor láthattuk azt, hogy egy győzelem után közös skandálással ünnepelnek az öltözőben, ez most természetesen a szokásosnál is nagyobbat szólt.

A Kecskeméti TE joggal örülhetett

Fotó: Réti Attila

A Kecskeméti TE sokat nem pihenhet

A lila-fehér játékosok az öltözői ünneplés után már a regenerálásra kell koncentráljanak, hiszen szerdán 19 órától a Honvéd elleni bajnoki pótlása következik számukra a Széktói Stadionban. Amennyiben ott is jól alakul számukra az eredmény, alighanem folytatják a hagyományt.