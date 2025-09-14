Óriási bravúr, kiejtette a KTE az Újpestet – videó

Tímár Krisztián több helyen is változtatott a Honvéd ellen félbeszakadt bajnokihoz képest a Kecskeméti TE összeállításán, egy dolog viszont nem változott, nagy elánnal, bátran vetette bele magát a mérkőzésbe minden hazai játékos. A 2. percben már meg is lehetett volna a hazai vezetés, Pálinkás fejese azonban még a lécen csattant. Az 5. percben viszont már a hálóban kötött ki a labda, egy felívelt szabadrúgást Belényesi fejelt középre, Derekas pedig félfordulatból kitűnő gólt lőtt 15 méterről a bal alsóba (1-0). Az Újpest gyorsan reagált, egy kecskeméti térfélen megszerzett labdából gyors kontrát vezetett, majd a jobbról középre lőtt labdát Horváth vágta 10 méterről a jobb alsóba (1-1). A küzdelem dominált ezután, de kiegyenlített volt a játék, a 29. percben Tucic kapáslövése után emelkedett a lelátón helyet foglalók pulzusszáma, de ez elkerülte a kaput. A 38. percben aztán újabb kecskeméti gól született, Merényi lőtt be élesen egy szabadrúgást jobbról, Szabó pedig ellenállhatatlanul robbant be és a kapu bal oldalába fejelt (2-1). Jöhetett volna akár a harmadik KTE találat is, Pálinkás került ziccerbe szinte azonnal, de Banai lábbal hárított. Nem sokkal a lefújás után aztán az újpesti Medeiros szánta el magát távoli lövésre, ami a lécről kifelé pattant.

A Kecskeméti TE hatalmasat küzdött

Fotó: Réti Attila / KTE

Szünetben cserékkel frissített az Újpest, de ez sem segített, a hazai akarat érvényesült a pályán. Az 53. percben Merényi járt közel a gólhoz, egy rövid tisztázás után centikkel bombázott a jobb alsó mellé. Az Újpest játékában a gól ugyan nem nagyon volt benne, de a 70. percben Iuri Medeiros egyéni villanása egyenlítést ért, 25 méterről védhetetlen gólt ragasztott a jobb felsőbe. A 71. percben beállt Banó-Szabó és Kovács, majd szinte azonnal összehoztak egy helyzetet, utóbbi lövését azonban kitolta Banai. A 74. percben Beridze talált be, de ezt les miatt nem adták meg videózás után, s mivel a hajrában Derekas is fölé lőtt ígéretes helyzetből, jöhetett a hosszabbítás.

Tímár Krisztián folyamatos cserékkel menedzselte azt, hogy csapata friss maradjon, és ez a hosszabbításban is érezhető volt, hogy jól működik. Az első 15 percben egy Medeiros szabadrúgást jegyezhettünk fel, melyet Ruisz kiütött, majd a 99. percben Bolyki fejesénél Banai hárított óriási bravúrral. Fordulás után aztán jött a slusszpoén. Berki és Banó-Szabó vezetett kontrát, előbbi lövését Banai még védte, de Banó-Szabó csapott le a kipattanóra és nem hibázott (3-2). Mivel hősies küzdelem után újabb gól nem született, a legjobb 32 közé lépett a Magyar Kupa küzdelmeiben a KTE, ahol az NB III-as Tiszafüred lesz az ellenfele, ismét hazai pályán.