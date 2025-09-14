szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Óriási bravúr, kiejtette a KTE az Újpestet – videó

Címkék#Tímár Krisztián#KTE#labdarúgás#Magyar Kupa#Újpest

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában az NB I-es Újpest FC-t fogadta a KTE a Széktói Stadionban. Hatalmas harcban, jó játékkal múlta felül a Kecskeméti TE ellenfelét, így bejutott a legjobb 32 közé.

Nyitray András

Tímár Krisztián több helyen is változtatott a Honvéd ellen félbeszakadt bajnokihoz képest a Kecskeméti TE összeállításán, egy dolog viszont nem változott, nagy elánnal, bátran vetette bele magát a mérkőzésbe minden hazai játékos. A 2. percben már meg is lehetett volna a hazai vezetés, Pálinkás fejese azonban még a lécen csattant. Az 5. percben viszont már a hálóban kötött ki a labda, egy felívelt szabadrúgást Belényesi fejelt középre, Derekas pedig félfordulatból kitűnő gólt lőtt 15 méterről a bal alsóba (1-0). Az Újpest gyorsan reagált, egy kecskeméti térfélen megszerzett labdából gyors kontrát vezetett, majd a jobbról középre lőtt labdát Horváth vágta 10 méterről a jobb alsóba (1-1). A küzdelem dominált ezután, de kiegyenlített volt a játék, a 29. percben Tucic kapáslövése után emelkedett a lelátón helyet foglalók pulzusszáma, de ez elkerülte a kaput. A 38. percben aztán újabb kecskeméti gól született, Merényi lőtt be élesen egy szabadrúgást jobbról, Szabó pedig ellenállhatatlanul robbant be és a kapu bal oldalába fejelt (2-1). Jöhetett volna akár a harmadik KTE találat is, Pálinkás került ziccerbe szinte azonnal, de Banai lábbal hárított. Nem sokkal a lefújás után aztán az újpesti Medeiros szánta el magát távoli lövésre, ami a lécről kifelé pattant.

A Kecskeméti TE a pályán
A Kecskeméti TE hatalmasat küzdött
Fotó: Réti Attila / KTE

Szünetben cserékkel frissített az Újpest, de ez sem segített, a hazai akarat érvényesült a pályán. Az 53. percben Merényi járt közel a gólhoz, egy rövid tisztázás után centikkel bombázott a jobb alsó mellé. Az Újpest játékában a gól ugyan nem nagyon volt benne, de a 70. percben Iuri Medeiros egyéni villanása egyenlítést ért, 25 méterről védhetetlen gólt ragasztott a jobb felsőbe. A 71. percben beállt Banó-Szabó és Kovács, majd szinte azonnal összehoztak egy helyzetet, utóbbi lövését azonban kitolta Banai. A 74. percben Beridze talált be, de ezt les miatt nem adták meg videózás után, s mivel a hajrában Derekas is fölé lőtt ígéretes helyzetből, jöhetett a hosszabbítás.

Tímár Krisztián folyamatos cserékkel menedzselte azt, hogy csapata friss maradjon, és ez a hosszabbításban is érezhető volt, hogy jól működik. Az első 15 percben egy Medeiros szabadrúgást jegyezhettünk fel, melyet Ruisz kiütött, majd a 99. percben Bolyki fejesénél Banai hárított óriási bravúrral. Fordulás után aztán jött a slusszpoén. Berki és Banó-Szabó vezetett kontrát, előbbi lövését Banai még védte, de Banó-Szabó csapott le a kipattanóra és nem hibázott (3-2). Mivel hősies küzdelem után újabb gól nem született, a legjobb 32 közé lépett a Magyar Kupa küzdelmeiben a KTE, ahol az NB III-as Tiszafüred lesz az ellenfele, ismét hazai pályán.

A Kecskeméti TE edzője büszke játékosaira 

— A csapat elhitte azt, hogy ezzel a játékkal bárki ellen lehet esélyünk, ha ilyen kezdeményezőek tudunk lenni, és ilyen agresszíven tudunk presszingelni. Szerencsére volt időnk dolgozni a szünetben, a számok is azt támasztják alá, hogy hatalmas iramot diktáltunk, mindenki beleadta a maximumot. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, aminek nagyon örülök, 2-1-nél talán el is dönthettük volna a mérkőzést. Egy jó Újpestet sikerült legyőznünk, nagyon büszke vagyok srácokra, mert arra törekedtek, amit gyakoroltunk is, emellett jól is védekeztünk, amikor arra volt szükség. Jó a hangulat, bizakodóak vagyunk, az ilyen győzelmek összecsiszolják a csapatot. Most már minden idegszálunkkal azon vagyunk, hogy a lehető legfrissebbek legyünk szerdán a Honvéd ellen. Kíváncsi voltam a meccs előtt, hogyan bizonyítanak a játékosok, most nagyon nehéz helyzetben vagyok szerencsére az összeállítást illetően, de döntő lesz a frissesség – mondta Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője. 

Kecskeméti TE – Újpest FC 3-2 (2-1, 2-2, 2-2) – 120 perc után

Kecskemét, 1532 néző. V: Káprály (Vígh-Tarsonyi, Rózsa)

KTE: Ruisz – Szabó A. (Rjaskó 91.), Belényesi, Szojma – Eördögh (Berki 104.), Bocskay (Győrfi 87.), Derekas, Czékus – Merényi (Banó-Szabó 71.), Beke (Kovács B. 71.) – Pálinkás (Bolyki 76.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Újpest: Banai – Bese B., Joao Nunes, Gergényi (Fiola, 66.), André Duarte – Rasak (Ljujics, a szünetben), Ademi (Thiago Goncalves, 66.) – Horváth K. (Beridze, a szünetben), Medeiros, Matko (Vlijter 103.) – Tucic (Tajti 105.). Vezetőedző: Damir Krznar

Gól: Derekas (6.), Szabó A. (38.), Banó-Szabó (109.) ill. Horváth K. (9.), Medeiros (70.)

@m4sportofficial Micsoda megoldás. 😮‍💨 #m4sport #foci #magyar #fyp ♬ eredeti hang - M4 Sport

 

