Labdarúgás

15 perce

Nem kímélték a drukkerek az újpesti játékosokat a kiesés után – videó

Címkék#KTE#Kecskeméti TE#labdarúgás#Magyar Kupa#Újpest FC

Ami az egyik oldalon bravúr, a másik oldalon hatalmas csalódás. A Kecskeméti TE kiejtette a Magyar Kupából az Újpest FC-t, amit a népes vendégtábor nem hagyott szó nélkül.

Baon.hu

A Kecskeméti TE alaposan meglepte ellenfelét a Magyar Kupa 3. fordulójában, s noha a vendégek kétszer egyenlíteni tudtak, a hosszabbításban már nem volt válaszuk, így 3-2-re kikaptak. Amíg a KTE játékosok együtt ünnepeltek a drukkerekkel, addig a vendégjátékosoknak kellemetlenebb percei voltak, hiszen nem éppen az elégedettség hangján szólították őket magukhoz az újpesti szurkolók. 

A Kecskeméti TE ellenfelét felkérdezték a szurkolók
Fotó: Réti Attila

A Kecskeméti TE ellenfele kapott hideget-meleget

Az nb1.hu szúrta ki, hogy Damir Krznar vezetőedző mellett az Újpest FC szurkolói is hangot adtak elégedetlenségüknek. A Régi és új iskola Újpest Facebook-oldal egy videót tett közzé, mely a mérkőzés után készült. A csapatot kihívták a kiesés után, majd kérdőre vonták a játékosokat, nem visszafogott stílusban. 

 

 

