Nem kímélték a drukkerek az újpesti játékosokat a kiesés után – videó

A Kecskeméti TE alaposan meglepte ellenfelét a Magyar Kupa 3. fordulójában, s noha a vendégek kétszer egyenlíteni tudtak, a hosszabbításban már nem volt válaszuk, így 3-2-re kikaptak. Amíg a KTE játékosok együtt ünnepeltek a drukkerekkel, addig a vendégjátékosoknak kellemetlenebb percei voltak, hiszen nem éppen az elégedettség hangján szólították őket magukhoz az újpesti szurkolók.

Fotó: Réti Attila

Az nb1.hu szúrta ki, hogy Damir Krznar vezetőedző mellett az Újpest FC szurkolói is hangot adtak elégedetlenségüknek. A Régi és új iskola Újpest Facebook-oldal egy videót tett közzé, mely a mérkőzés után készült. A csapatot kihívták a kiesés után, majd kérdőre vonták a játékosokat, nem visszafogott stílusban.