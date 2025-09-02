szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Labdarúgás

3 órája

A Kecskeméti TE-Újpest lesz a kupahétvége zárómeccse

Címkék#Kecskeméti TE#MOL Magyar Kupa#Tiszakécskei LC#labdarúgás#Újpest FC

Az, hogy ki lesz a két, még versenyben lévő Bács-Kiskun vármegyei csapat ellenfele a MOL Magyar Kupában, már tudható volt. Most már az is kiderült, hogy pontosan mikor fogadja a Kecskeméti TE az Újpestet, és hogy mikor lép pályára a Tiszakécske Salgótarjánban.

Vincze Miklós

A Magyar Labdarúgó-Szövetség közzétette a MOL Magyar Kupa szeptember második hétvégéjén megrendezésre kerülő, 3. fordulójának a pontos kezdési időpontjait. 

a kecskeméti te egy korábbi meccsen
A Kecskeméti Te az Újpest ellen lép pályára
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

A Kecskeméti TE az Újpest ellen játszik majd

A MOL Magyar Kupa legjobb 64 csapata között csatlakoznak a mezőnyhöz az NB I-es és az NB II-es klubok, így a Kecskeméti TE és a Tiszakécskei LC is.

A Salgótarjáni BTC-Tiszakécskei LC találkozót szeptember 13-án, szombaton rendezik meg, a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadionban, 15 órai kezdettel. A Kecskeméti TE-Újpest FC összecsapás lesz a kupahétvége legutolsó összecsapása, szeptember 14-én, vasárnap, 16 óra 15 perckor indul útjára a labda a Széktói Stadionban. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti, és közvetlenül a meccs után, élő adásban megtartják a 4. forduló sorsolását is.



 

 

