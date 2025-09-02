A Kecskeméti TE-Újpest lesz a kupahétvége zárómeccse

A Magyar Labdarúgó-Szövetség közzétette a MOL Magyar Kupa szeptember második hétvégéjén megrendezésre kerülő, 3. fordulójának a pontos kezdési időpontjait.

A Kecskeméti Te az Újpest ellen lép pályára

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

A MOL Magyar Kupa legjobb 64 csapata között csatlakoznak a mezőnyhöz az NB I-es és az NB II-es klubok, így a Kecskeméti TE és a Tiszakécskei LC is.

A Salgótarjáni BTC-Tiszakécskei LC találkozót szeptember 13-án, szombaton rendezik meg, a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadionban, 15 órai kezdettel. A Kecskeméti TE-Újpest FC összecsapás lesz a kupahétvége legutolsó összecsapása, szeptember 14-én, vasárnap, 16 óra 15 perckor indul útjára a labda a Széktói Stadionban. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti, és közvetlenül a meccs után, élő adásban megtartják a 4. forduló sorsolását is.