Kupabravúrra készül a KTE kapusa: Varga Bence elárulta, miért örül az Újpestnek

A Kecskeméti TE kapusa már a feljutásnak is aktív részese volt, így természetesen szóba került a múlt is. Varga Bence elmondta, hogy az edzőváltás ellenére most úgy érzi, jó irányba tartanak, ehhez viszont sok munka és jó eredmények kellenek.

A Kecskeméti TE kapusa, Varga Bence

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

„Sok új játékos is van, de megmaradt a társaság gerince. A tavaszi hangulat, a szenvedés emléke nem engedte el könnyen a csapatot, fájt nekünk, hogy csak fellángolásokra futotta tőlünk, és ezen túl kellett lépnünk. Tímár Krisztiánnal gyorsan megtaláltuk a közös hangot, de azért érezzük a nyomást. Az a helyzet, hogy hiába kellene idő, hogy a sok tehetséges fiatalt beépítsük, az pont nincs, mert sürgősen el kell kezdenünk gyűjtögetni a győzelmeket. Annál jobban nem épít semmi” – mondta Varga a molkupa.hu interjújában.

A Kecskeméti TE kapusa nem bánja, hogy az Újpestet kapták

Az interjúban természetesen az Újpest elleni MOL Magyar Kupa derbi volt hangsúlyos. Ennek kapcsán Varga elmondta, örült az Újpestnek, hiszen ilyen meccseken tudnak fejlődni.

„A kupasorozat erről szól, egy meccsen egy alacsonyabb osztályú csapat is bármikor tud egyenrangú ellenfél lenni, nem véletlenül van ennyi meglepetés minden kupaszezonban. Őszintén mondom, miközben sokan egy könnyű ellenfélre vártak, én kifejezetten örültem az Újpestnek” – mondta Varga Bence.

Kiemelte, hogy most arra van szükségük, hogy minél erősebb csapatokkal szemben csiszolódjanak, és biztos benne, hogy képesek felvenni egy kiváló NB I-es csapat ritmusát és sebességét is.

„Annál nagyobb löket nem is kell, mint egy kupabravúr egy ilyen erős csapat ellen! Hitet és önbizalmat tudnánk meríteni egy sikerből, és – ahogy minden meccsen – az Újpest ellen is úgy fogunk pályára lépni, hogy győzni akarunk. Alig várom, hogy kezdjünk.”

A KTE vasárnap 16 óra 15 perckor fogadja az Újpestet a Széktói Stadionban.