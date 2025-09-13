szeptember 13., szombat

Labdarúgás

1 órája

Az Újpesttel kezd vasárnap a kupában a KTE

Címkék#magyar kupa#Tímár Krisztián#KTE#Kecskeméti TE#labdarúgás#kupameccs#Újpest

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a KTE is bekapcsolódik a sorozat küzdelmeibe. A Kecskeméti TE ellenfele az NB I-es Újpest lesz a Széktói Stadionban vasárnap.

Nyitray András

Az Újpest nem szorul különösebb bemutatásra, a fővárosi lilák tradicionális nagy klubnak számítanak. A 20-szoros magyar bajnok a kupában 11-szer emelhette magasba a trófeát, utoljára 2021-ben diadalmaskodott. Nagy tervekkel és célokkal vágtak neki ennek az idénynek is, így a Magyar Kupa egészen biztosan fontos számukra, ezt igazolja az is, hogy Damir Krznar vezetőedző személyesen tekintette meg a Kecskeméti TE Honvéd ellen félbeszakadt bajnokiját. Keretük tele van nemzetközi tapasztalattal rendelkező, válogatott rutinnal felvértezett játékosokkal, közülük Horváth Krisztofert Kecskeméten is jól ismerhetik, hiszen másfél éven át volt húzóembere a KTE-nek. A bajnokságban felemásan szerepelnek a fővárosiak, hiszen két győzelem és egy döntetlen mellett már három vereséget is elszenvedtek.

A Kecskeméti TE egy korábbi mérkőzésen
A Kecskeméti TE NB I-es ellenféllel kezd
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Kecskeméti TE mindent meg fog tenni

Tímár Krisztián ugyan második meccsén irányíthatja a KTE-t, de a Honvéd elleni bajnoki után ez lehetne az igazi bemutatkozás számára is. Pozitívum, hogy a heti munka során mindenki hadra fogható volt, így egészségügyi okok miatt senki sem hiányzik a sűrű program kezdetéről. Mint ismert, az Újpest elleni kupameccs után szerdán már a Honvéd elleni bajnoki folytatása jön, majd Ajkán vár idegenbeli találkozó hét nap leforgása alatt a hírös városaikra. 

– Jó iramú, nehéz mérkőzésre számítunk, egy jó erőkből álló Újpest ellen. Biztos vagyok benne, hogy az Újpest maximálisan komolyan veszi a kupát, ennek megfelelően is áll fel, mivel szeretne messzire jutni. Igyekeztünk maximálisan felkészülni az Újpestből, illetve ezt átadni a csapatnak is. Ahogy azt már korábban is elmondtam, egy közös munka elején járunk, szeretnénk egy új csapatot kialakítani, a srácokon azt érzem, hogy hazai pályán nagyon szeretnének bizonyítani szurkolóinknak. Bízom benne, hogy sokan kijönnek és támogatnak minket, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy továbbjussunk – mondta Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője.

A mérkőzés 16 óra 15 perckor kezdődik a Széktói Stadionban vasárnap. 

 

 

