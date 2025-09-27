szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

A KTE edzője szerint az ilyen meccseket kell igazán megnyerni

Címkék#Tímár Krisztián#KTE#Kecskeméti TE#labdarúgás

Vasárnap a Csákvárt fogadja a Széktói Stadionban a KTE. Tímár Krisztián, a Kecskeméti TE vezetőedzője szerint a közvetlen riválisok elleni siker igazán sokat jelenthet.

Nyitray András

A Kecskeméti TE három sikerrel abszolválta az előző hetet, melyet követően érthetően mindenki boldog volt a klubnál, de már előre tekintenek, hiszen fontos csata jön vasárnap a Csákvár ellen. Tímár Krisztián szerint az ilyen meccseket kell igazán megnyerni ahhoz, hogy feljebb tudjanak zárkózni. 

A Kecskeméti TE hatpontos meccsre készül
A Kecskeméti TE vezetőedzője kiadta a vezényszót
Fotó: Bús Csaba

– Nagyon örülünk, hogy sikerült ilyen pozitívan zárni az előző hetet, örömteli a három győzelem. Ennek ellenére elmondtam a játékosoknak, hogy ezzel együtt nem szabad hátradőlni, már a következő mérkőzésre kell fókuszálni. Több olyan játékosunk is van, akik ezt a három meccset végig játszották, illetve sok időt töltöttek pályán, nekik figyelni kellett a frissülésükre is, amellett, hogy a lehető legjobban fel kellett készülnünk a Csákvárra. Fontos meccs ez, melyen egy jó csapat lesz az ellenfelünk hazai pályán. A Csákvár fiatal, tehetséges labdarúgókból álló gárda, mely tényleg nagyon jól kezdte a szezont, jelenleg előttünk is állnak. Pontosan ezért nagyon fontos ez a találkozó, hiszen ha zárkózni szeretnénk az élbolyhoz, akkor az ilyen meccseket meg kell nyerni. Ez a célunk, így nyerni akarunk – mondta Tímár Krisztián. 

A Kecskeméti TE bizakodva készül

A KTE edzője szerint nagyon motiváltak a játékosok, így a kezdőcsapatba kerülésért komoly versenyhelyzet van. Emellett a szurkolókra is kitért. 

– Vissza tudtunk állni úgymond a normál kerékvágásba, de azért lehetett érezni még a hét elején egy kis fáradtságot a játékosokon. Ugyanakkor továbbra is nagyon jó a munkamorál, a játékosok pozitívan és nagy elánnal vetették bele magukat az edzésekbe. Mindenki motivált, nagy versenyhelyzet van a csapatba kerülésért, aminek mi természetesen csak örülünk. Bizakodva várjuk a vasárnapi bajnokit. Nagyon fontos, hogy hazai pályán egy olyan kis katlan alakuljon ki, ahova az ellenfelek nem szívesen jönnek, mert olyan a hangulat. Én is egy ilyen stílust és harcmodort követelek meg a csapatomtól a pályán. Éreztük, hogy végig támogattak minket a szurkolóink, fokozódik a lelkesedés a csapat körül, ennek megpróbálunk megfelelni a jövőben is. Egy dolog biztos, a komoly célokat csak közös erővel és együtt tudjuk elérni – zárta gondolatait a vezetőedző. 

A Kecskeméti TE vasárnap 19 órakor fogadja a Csákvárt a Széktói Stadionban. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu