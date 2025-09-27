A KTE edzője szerint az ilyen meccseket kell igazán megnyerni

A Kecskeméti TE három sikerrel abszolválta az előző hetet, melyet követően érthetően mindenki boldog volt a klubnál, de már előre tekintenek, hiszen fontos csata jön vasárnap a Csákvár ellen. Tímár Krisztián szerint az ilyen meccseket kell igazán megnyerni ahhoz, hogy feljebb tudjanak zárkózni.

A Kecskeméti TE vezetőedzője kiadta a vezényszót

Fotó: Bús Csaba

– Nagyon örülünk, hogy sikerült ilyen pozitívan zárni az előző hetet, örömteli a három győzelem. Ennek ellenére elmondtam a játékosoknak, hogy ezzel együtt nem szabad hátradőlni, már a következő mérkőzésre kell fókuszálni. Több olyan játékosunk is van, akik ezt a három meccset végig játszották, illetve sok időt töltöttek pályán, nekik figyelni kellett a frissülésükre is, amellett, hogy a lehető legjobban fel kellett készülnünk a Csákvárra. Fontos meccs ez, melyen egy jó csapat lesz az ellenfelünk hazai pályán. A Csákvár fiatal, tehetséges labdarúgókból álló gárda, mely tényleg nagyon jól kezdte a szezont, jelenleg előttünk is állnak. Pontosan ezért nagyon fontos ez a találkozó, hiszen ha zárkózni szeretnénk az élbolyhoz, akkor az ilyen meccseket meg kell nyerni. Ez a célunk, így nyerni akarunk – mondta Tímár Krisztián.

A Kecskeméti TE bizakodva készül

A KTE edzője szerint nagyon motiváltak a játékosok, így a kezdőcsapatba kerülésért komoly versenyhelyzet van. Emellett a szurkolókra is kitért.

– Vissza tudtunk állni úgymond a normál kerékvágásba, de azért lehetett érezni még a hét elején egy kis fáradtságot a játékosokon. Ugyanakkor továbbra is nagyon jó a munkamorál, a játékosok pozitívan és nagy elánnal vetették bele magukat az edzésekbe. Mindenki motivált, nagy versenyhelyzet van a csapatba kerülésért, aminek mi természetesen csak örülünk. Bizakodva várjuk a vasárnapi bajnokit. Nagyon fontos, hogy hazai pályán egy olyan kis katlan alakuljon ki, ahova az ellenfelek nem szívesen jönnek, mert olyan a hangulat. Én is egy ilyen stílust és harcmodort követelek meg a csapatomtól a pályán. Éreztük, hogy végig támogattak minket a szurkolóink, fokozódik a lelkesedés a csapat körül, ennek megpróbálunk megfelelni a jövőben is. Egy dolog biztos, a komoly célokat csak közös erővel és együtt tudjuk elérni – zárta gondolatait a vezetőedző.