Súlyemelés

12 órája

Sikeresen szerepeltek az ob-n KTE súlyemelői

Címkék#országos bajnokság#Kecskeméti TE#Bálint Csaba#súlyemelés

A hétvégén Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban rendezték meg az U15-ös és U17-es országos bajnokságot. A Kecskeméti TE nyolc éremmel gazdagodott a viadalon.

Vincze Miklós

Az országos bajnokság első napján, szombaton két ezüstérmet szerzett a Kecskeméti TE női U15-ös és férfi U15-ös korosztályban. A nők között a 53 kilogrammos súlycsoportban Patai Mira 74kg (32;42) teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. Szintén ezüstérmet szerzett a fiúk között a 88 kilogrammos súlycsoportban Kis Botond, 181kg (76;105) eredménnyel. A két versenyző sikerének az értékét növeli, hogy mind a ketten egyéni csúccsal szerezték meg az ezüstérmet.

jól szerepeltek a Kecskeméti TE súlyemelői, utánpótlás korosztályok mérkőztek,
A Kecskeméti TE U15-ös és U17-es súlyemelői és edzőik.
Forrás: Kecskeméti TE

Vasárnap, az U15 és U17 országos bajnokság második napján az ifjúsági korosztály küzdött az érmekért, köztük a Kecskeméti TE fiataljai.

– Nagyon sikeres napon vagyunk túl, hiszen két bajnoki címet, három ezüstérmet, egy bronzérmet és értékes ötödik helyezést szereztek sportolóink – foglalta össze a szép eredményeket Bálint Csaba, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

Bajnok lett Újfalvi Martin - 65 kg súlycsoport, 175 kg (80;95)-, Ország Botond - 79 kg súlycsoport, 203 kg (93;110). 

Ezüstérmet szerzett Nagy Letícia (58kg súlycsoport, 97 kg (43;54), Merse Barna 60kg os súlycsoport 150 kg (65;85), Borsos Koppány (71kg súlycsoport, 162 kg (75;87) . 

Bronzérmes lett Horváth Miksa a 71 kilogrammos súlycsoportban, 135kg (60;75) eredménnyel. 

Ötödik helyezést szerzett Halász Gábor 146kg os (61;85) teljesítménnyel. 

A Kecskeméti TE felnőtt súlyemelője, Árva Cintia is szerepelt a díjátadók között és gratulált a versenyzőknek az eredményeikhez. 

