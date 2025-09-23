2 órája
Sikeresen szerepeltek az ob-n KTE súlyemelői
A hétvégén Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban rendezték meg az U15-ös és U17-es országos bajnokságot. A Kecskeméti TE nyolc éremmel gazdagodott a viadalon.
Az országos bajnokság első napján, szombaton két ezüstérmet szerzett a Kecskeméti TE női U15-ös és férfi U15-ös korosztályban. A nők között a 53 kilogrammos súlycsoportban Patai Mira 74kg (32;42) teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. Szintén ezüstérmet szerzett a fiúk között a 88 kilogrammos súlycsoportban Kis Botond, 181kg (76;105) eredménnyel. A két versenyző sikerének az értékét növeli, hogy mind a ketten egyéni csúccsal szerezték meg az ezüstérmet.
Vasárnap, az U15 és U17 országos bajnokság második napján az ifjúsági korosztály küzdött az érmekért, köztük a Kecskeméti TE fiataljai.
– Nagyon sikeres napon vagyunk túl, hiszen két bajnoki címet, három ezüstérmet, egy bronzérmet és értékes ötödik helyezést szereztek sportolóink – foglalta össze a szép eredményeket Bálint Csaba, a Kecskeméti TE vezetőedzője.
Bajnok lett Újfalvi Martin - 65 kg súlycsoport, 175 kg (80;95)-, Ország Botond - 79 kg súlycsoport, 203 kg (93;110).
Ezüstérmet szerzett Nagy Letícia (58kg súlycsoport, 97 kg (43;54), Merse Barna 60kg os súlycsoport 150 kg (65;85), Borsos Koppány (71kg súlycsoport, 162 kg (75;87) .
Bronzérmes lett Horváth Miksa a 71 kilogrammos súlycsoportban, 135kg (60;75) eredménnyel.
Ötödik helyezést szerzett Halász Gábor 146kg os (61;85) teljesítménnyel.
A Kecskeméti TE felnőtt súlyemelője, Árva Cintia is szerepelt a díjátadók között és gratulált a versenyzőknek az eredményeikhez.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!