A KTE hőse szerint megmutatták, hogy van karakterük

A Kecskeméti TE jól teljesít, amióta Tímár Krisztián vezetőedzőt kinevezték a csapat élére, hiszen az új trénerrel eddig mindhárom meccsét megnyerte a gárda. Az Újpest elleni kupabravúr, majd a Honvéd elleni csonka derbi behúzása után, vasárnap Ajkán is 3–1-re nyert a KTE. A meccs hőse nem vitás, hogy Pálinkás Gergő volt, hiszen a lila-fehérek támadója két gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott.

A Kecskeméti TE támadója remekelt

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE megmutatta, hogy van karaktere

– Azt gondolom, hogy Ajkán mindenkinek nehéz dolga lesz, itt senkinek sem könnyű nyernie – mondta a KTE támadója, Pálinkás Gergő. – A mi esetünkben ez hatványozottan kemény feladat volt, hiszen ez volt a harmadik meccsünk hét nap alatt. Véleményem szerint bebizonyítottuk, hogy van karaktere a csapatnak, mindenki ezer fokon ég, és azon vagyunk, hogy elérjük a céljainkat. Nem kérdés, eredményességben kihoztuk a maximumot ebből a hétből, de mindig lehet fejlődni játékban, ezen leszünk a jövőben is. Nehéz meccs lesz a Csákvár elleni is, hiszen jól kezdte ellenfelünk az idényt. Most szusszanunk egyet a hét elején, de az első edzéstől kezdve csak azon leszünk, hogy újabb győzelemnek örülhessünk.

A Kecskeméti TE vasárnap 19 órakor fogadja a Széktói Stadionban a Csákvárt.