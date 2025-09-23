szeptember 23., kedd

Labdarúgás

3 órája

A KTE hőse szerint megmutatták, hogy van karakterük

Remek héten van túl a KTE, hiszen egy hét alatt három tétmeccset is megnyert. Az ajkai siker hőse Pálinkás Gergő volt, aki szerint megmutatták, hogy van karakterük. A Kecskeméti TE a Csákvár elleni hazai meccsel folytatja majd vasárnap.

Nyitray András

A Kecskeméti TE jól teljesít, amióta Tímár Krisztián vezetőedzőt kinevezték a csapat élére, hiszen az új trénerrel eddig mindhárom meccsét megnyerte a gárda. Az Újpest elleni kupabravúr, majd a Honvéd elleni csonka derbi behúzása után, vasárnap Ajkán is 3–1-re nyert a KTE. A meccs hőse nem vitás, hogy Pálinkás Gergő volt, hiszen a lila-fehérek támadója két gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott. 

A Kecskeméti TE megmutatta, hogy van karaktere
A Kecskeméti TE támadója remekelt 
A Kecskeméti TE megmutatta, hogy van karaktere

– Azt gondolom, hogy Ajkán mindenkinek nehéz dolga lesz, itt senkinek sem könnyű nyernie – mondta a KTE támadója, Pálinkás Gergő. – A mi esetünkben ez hatványozottan kemény feladat volt, hiszen ez volt a harmadik meccsünk hét nap alatt. Véleményem szerint bebizonyítottuk, hogy van karaktere a csapatnak, mindenki ezer fokon ég, és azon vagyunk, hogy elérjük a céljainkat. Nem kérdés, eredményességben kihoztuk a maximumot ebből a hétből, de mindig lehet fejlődni játékban, ezen leszünk a jövőben is. Nehéz meccs lesz a Csákvár elleni is, hiszen jól kezdte ellenfelünk az idényt. Most szusszanunk egyet a hét elején, de az első edzéstől kezdve csak azon leszünk, hogy újabb győzelemnek örülhessünk. 

A Kecskeméti TE vasárnap 19 órakor fogadja a Széktói Stadionban a Csákvárt. 

