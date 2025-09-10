szeptember 10., szerda

Labdarúgás

29 perce

Kölcsönadta játékosát a KTE

Lezárult ugyan az átigazolási időszak Magyarországon, de egy bejelentése még maradt a KTE-nek. A klub elengedi Kovács Kolost, aki a Hódmezővásárhelyi FC-ben fog futballozni ebben az idényben. A Kecskeméti TE közleményéből kiderül, hogy visszavárják a játékost.

Nyitray András

Még az átigazolási időszak lejárta előtt eldőlt, hogy Kovács Kolos az NB III-as Hódmezővásárhelyi FC játékosa lett, erről kedden számolt be a Kecskeméti TE. A középpályás a több játéklehetőség érdekében igazolt el, de jövő nyáron a KTE visszavárja a 20 esztendős labdarúgót. 

Fotó: Réti Attila / archív-felvétel

A Kecskeméti TE kerete véglegessé vált őszre

Kovács Kolos 2023 nyarán Ceglédről érkezett, első teljes szezonjában kétszer játszhatott az NB I-ben, az MTK ellen egy gólpasszt is kiosztott. A 2024/2025-ös idényben egy-egy bajnoki és kupameccsen kapott bizalmat. Ezzel párhuzamosan az NB III-as gárdában folyamatosan játékperceket gyűjtött, másfél év alatt 35 bajnokin négy gólt szerzett. Tavasszal Békéscsabán szerepelt kölcsönben, ahol 9 bajnokin lépett pályára a másodosztályban.

A KTE NB II-es kerete ezzel véglegesnek tekinthető az őszi szezonra. 

 

 

