Gólzáporos derbit vívott a KTE II. és a KLC

A történelmi találkozás hazai szempontból indult jobban, hiszen néhány perc elteltével magabiztos előnyt szerzett a Kecskeméti TE II. A 7. percben szép támadás végén Pataki adott be jobbról, a hosszún érkező Fürj aztán öt méterről a hálóba lőtt, megszerezve a vezetést (1-0). Nem kellett sokat várni a második hazai gólra sem, három minutummal később Fodor ugratta ki Béleczkit, aki jobb külsővel vágta a léc alá a labdát ziccerben (2-0). Gyorsan jöhetett volna a válasz a Kecskeméti LC részéről, de Ónodi életerős lövését Pálfi és a léc közös erővel hárították. Még mindig csak a 17. percben jártunk, amikor ismét Béleczki léphetett ki, de sokat várt, így végül Bogdánba lőtte a labdát. A 30. percben úgy tűnt, el is dől a meccs, egy labdaszerzés után gyorsan kapura fordult a „kis” KTE, s bár Varga két közeli lövését is bravúrral védte Bogdán, harmadjára már nem hibázott (3-0). Pillanatok alatt visszajött azonban a KLC a meccsbe, a 36. percben egy gyors kontrát vezettek a „vendégek”, s bár Ludvigh lövése a kapufán csattant, a kipattanót Zoboki bevágta. A 37. percben ismét betalált a KLC, Varga takarásból, 17 méterről lőtte ki ballal a bal alsót, nyílttá téve ezzel a derbit.

A Kecskeméti TE II. nyerte a városi derbit

Fotó: Nyitray András

A Kecskeméti TE II. majdnem kiengedte kezéből az előnyt

Szünetben rendezte a sorokat a KTE II., néhány perc elteltével Pataki növelhette is volna az előnyt, de kapu fölé lőtt. Inkább küzdelmes, mint látványos volt ekkor már a meccs, csökkent az iram is. Az utolsó húsz percbe érve a a lila-fehérek tűntek frissebbnek, a cserék sem szálltak be rosszul. A 80. percben lezárhatta volna közülük a meccset Szabó Bence, ám Horváth centerezése nem volt igazán precíz, így nem találta el jól a labdát, amit Bogdán fölé tudott piszkálni. A 88. percben viszont eldőlt a találkozó, Szabó ezúttal szinte a félpályáról roboghatott egyedül egy kontrával, és ekkor már ki is lőtte a bal alsót (4-2).

– Szenzációsan kezdtük a mérkőzést, gyorsan szereztünk három gólt az irányítást magunkhoz ragadva. Egy rövidzárlat után két perc alatt visszajött a meccsbe a KLC, így a szünetben rendeznünk kellett a sorokat. Ez sikerült is, a második félidőben kontrolláltuk a meccset, több lehetőségünk is volt a gólszerzésre, így megérdemelten szereztük meg a három pontot. Gratulálok a KLC-nek is, illetve sok sikert kívánunk nekik a folytatáshoz – mondta Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.