szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Gólzáporos derbit vívott a KTE II. és a KLC

Címkék#Kecskeméti TE II#KTE#KLC#labdarúgás

A Bács-Kiskun vármegyei I. osztály 6. fordulójában városi derbit rendeztek a Széktói Stadionban. A Kecskeméti TE II. a Kecskeméti LC-t fogadta, s végül gólzáporos meccsen be is gyűjtötte a pontokat.

Nyitray András

A történelmi találkozás hazai szempontból indult jobban, hiszen néhány perc elteltével magabiztos előnyt szerzett a Kecskeméti TE II. A 7. percben szép támadás végén Pataki adott be jobbról, a hosszún érkező Fürj aztán öt méterről a hálóba lőtt, megszerezve a vezetést (1-0). Nem kellett sokat várni a második hazai gólra sem, három minutummal később Fodor ugratta ki Béleczkit, aki jobb külsővel vágta a léc alá a labdát ziccerben (2-0). Gyorsan jöhetett volna a válasz a Kecskeméti LC részéről, de Ónodi életerős lövését Pálfi és a léc közös erővel hárították. Még mindig csak a 17. percben jártunk, amikor ismét Béleczki léphetett ki, de sokat várt, így végül Bogdánba lőtte a labdát. A 30. percben úgy tűnt, el is dől a meccs, egy labdaszerzés után gyorsan kapura fordult a „kis” KTE, s bár Varga két közeli lövését is bravúrral védte Bogdán, harmadjára már nem hibázott (3-0). Pillanatok alatt visszajött azonban a KLC a meccsbe, a 36. percben egy gyors kontrát vezettek a „vendégek”, s bár Ludvigh lövése a kapufán csattant, a kipattanót Zoboki bevágta. A 37. percben ismét betalált a KLC, Varga takarásból, 17 méterről lőtte ki ballal a bal alsót, nyílttá téve ezzel a derbit.

A Kecskeméti TE II. nyerte a történelmi csatát
A Kecskeméti TE II. nyerte a városi derbit
Fotó: Nyitray András

A Kecskeméti TE II. majdnem kiengedte kezéből az előnyt

Szünetben rendezte a sorokat a KTE II., néhány perc elteltével Pataki növelhette is volna az előnyt, de kapu fölé lőtt. Inkább küzdelmes, mint látványos volt ekkor már a meccs, csökkent az iram is. Az utolsó húsz percbe érve a a lila-fehérek tűntek frissebbnek, a cserék sem szálltak be rosszul. A 80. percben lezárhatta volna közülük a meccset Szabó Bence, ám Horváth centerezése nem volt igazán precíz, így nem találta el jól a labdát, amit Bogdán fölé tudott piszkálni. A 88. percben viszont eldőlt a találkozó, Szabó ezúttal szinte a félpályáról roboghatott egyedül egy kontrával, és ekkor már ki is lőtte a bal alsót (4-2).

– Szenzációsan kezdtük a mérkőzést, gyorsan szereztünk három gólt az irányítást magunkhoz ragadva. Egy rövidzárlat után két perc alatt visszajött a meccsbe a KLC, így a szünetben rendeznünk kellett a sorokat. Ez sikerült is, a második félidőben kontrolláltuk a meccset, több lehetőségünk is volt a gólszerzésre, így megérdemelten szereztük meg a három pontot. Gratulálok a KLC-nek is, illetve sok sikert kívánunk nekik a folytatáshoz – mondta Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.

– Tompán és enerváltan kezdtük, a KTE uralta az első húsz percet, két gólt is szerzett. A szépítés után kicsit változott a játék képe, felpörögtünk és megmutattuk azt, mit is tudunk. Megszereztük a második gólt, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, így a szünet nem jött jól számunkra. Fordulás után próbálkoztunk, de kiegyenlített volt a játék. Mentünk előre, de az ellenfél jobb minőségű cseréivel, kontrajátékával eldöntötte a meccset a végén. A gyerekek érdeme, hogy felálltunk a padlóról, tudunk is futballozni, de egy kis plusz mindig hiányzik egyelőre ezeken a meccseken a ponthoz, pontokhoz. Gratulálok mindkét csapatnak, mert sok kecskeméti srác játszott egy sportszerű, izgalmas meccset. Gratulálok a KTE-nek, ezen a meccsen megérdemelték a győzelmet – mondta Bende Csaba, a KLC vezetőedzője.

Kecskeméti TE II. – Kecskeméti LC 4-2 (3-2)

Kecskemét, 200 néző. V: Minda (Nagy N., Lénárd)

KTE II.: Pálfi – Fodor, Goretich, Béleczki (Szabó Bence 70.), Tóth F. (Kárpáti 46.), Csuri, Szabó Benedek, Fürj, Pataki (Balis 77.), Horváth A., Varga M. (Supka 90.). Vezetőedző: Lóczi Péter

KLC: Bogdán – Kele, Gondi, Varga M., Ludvigh, Gyapjas, Ben Sarar (Terbe 46.), Losonczi, Schneider, Ónodi (Tóth D. 58., Varga G. 82.), Zoboki. Vezetőedző: Bende Csaba

Gól: Fürj (7.), Béleczki (10.), Varga M. (30.), Szabó Bence (88.) ill. Zoboki (35.), Varga M. (37.)

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu