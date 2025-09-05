Óvatos Kiskunfélegyháza látogat a bizonyítani akaró KTE-hez

A Kecskeméti TE II. számára jól indult a bajnokság, hiszen a rajton sikerült 2-1-re legyőzni a Kunbaját, ezt viszont egy 3-0-os vereség követte múlt héten Baján. A fiatalok a javítás céljával lépnek pályára hazai környezetben, de könnyű csatára most sem számíthatnak. a Kiskunfélegyháza nagy átalakuláson esett át a nyár folyamán, megfiatalodott, s bár nem rajtolt jól, így sem játszottak rossz meccseket az előzmények tükrében. A címvédő Tiszakécske II. otthonában csupán 1-0-ra kaptak ki, míg a Jánoshalma ellen sokáig szoros csatát vívtak, ám végül a vendégek 3-1-re nyertek.

A Kecskeméti TE II. a Kiskunfélegyházát fogadja

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

A Kecskeméti TE javítani akar, a félegyháziak óvatosak

A kecskemétiek a legutóbb vereség után igyekeztek rendezni a sorokat, míg a vendégek stabil védekezésre alapoznának:

– A múlt heti vereséget átbeszéltük, a tanulságokat levontuk, bízom benne, hogy mindenki megértette, mik is a közös céljaink. A Kiskunfélegyháza ellen is a három pont megszerzése a cél, ez viszont nem lesz könnyű, ellenfelünk hiába rajtolt gyengébben, szívós, kemény párharcra számítok – mondta Lóczi Péter, a KTE II. edzője.

– Műfüvön készültünk a héten, próbáltuk gyorsítani a játékunkat, hiszen a KTE II. is azon szokott játszani hazai pályán. Akadnak hiányzóink, csak pénteken derül ki, hogy teljes létszámban tudunk-e elutazni Kecskemétre, vagy lesznek sérültjeink még. Most álltunk össze, nekünk a stabil védekezésre kell építenünk, abból átmenni támadásba lehetőség szerint, mivel nem is nagyon ismerjük még ellenfelünket. Legutóbb kikaptak, de hazai pályán biztosan javítani akarnak. Korai még bármit mondani, de tetszett, amit az első két körben láttunk, kicsit a szerencsének kellene még mellénk pártolnia – mondta a félegyházi csapat részéről Fricska Miklós.

A mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Széktói Stadion 2-es műfüves pályáján, a belépés ingyenes.