1 órája
A KTE II. legyőzte a Kiskunfélegyházát, fura kiállítást hozott a meccs
A Bács-Kiskun Vármegyei I. osztály 3. fordulóját rendezik ezen a hétvégén. Szombaton a Kecskeméti TE II. a Kiskunfélegyházát fogadta, és alapvetően megérdemelten nyert, de egy furcsa kiállítás is történt a meccsen.
A Kecskeméti TE II. már az első percektől kezdve kezdeményezőleg lépett fel a meccsen, az első negyedórában Tóth Félix előtt rögtön két sansz is adódott, ám előbb Nagy Szabolcs védett, majd később a hazai támadó nem talált kaput. Nem kellett azonban így sem sokat várni a kecskeméti gólra, egy szöglet után félegyházi kézre pattant a labda, amiért büntetőt is adott a játékvezető, ezt Goretich vágta be (1-0). A "kis" KTE továbbra is irányította a játékot, átlövésekkel is sokszor próbálkozott, majd egy gyors átmenetből ajtó-ablak ziccert is kidolgozott, de Varga nem találta el az üres kaput néhány méterről Fodor centerezése után. A 33. percben is viszont sikerült növelni az előnyt, ekkor Tóth lépett ki, elpöckölte a kifutó kapus mellett a labdát, majd az üres kapuba passzolt (2-0).
Fordulás után kicsit elaludtak a hazaiak, a vendégek ezt gyorsan ki is használták, a 49. percben Erős vágott a jobb alsóba egy szabadrúgást (2-1). Ez felhozta a vendégeket, de a 60. percben aztán úgy tűnt, elszáll az esélyük az egyenlítésre. Erős Szabó Benedeket rúgta meg túlzott erővel, teljesen feleslegesen a kecskeméti tizenhatoson belül, akit ápolni is kellett. A játékvezető először csak sárga lapot adott, ám miután megnézte a hazai játékost, illetve konstatálta, hogy le is kell cserélni, megváltoztatta döntését, kiállította a félegyházi játékost. Ezt követően rengeteg terület nyílt a hazaiak előtt, a 69. percben egy labdaszerzés után Goretich nem is hibázott ziccerben (3-1). A végeredményt a 81. percben Varga állította be, aki egy újabb kontra végén Dörnyei jobb oldalról érkező beadását vágta be közelről (4-1).
A Kecskeméti TE II. remekül kezdett
– Nagyon jól kezdtünk, sokkal többet volt nálunk a labda, meg tudtuk bontani a hazaik védelmi vonalát, ebből jöttek a helyzetek és a két gól az első félidőben. Fordulás után volt egy kis rövidzárlat, amit góllal büntetett a Félegyháza, de utána rendeztük a sorainkat, megérdemelten nyertünk. Bízom benne, hogy kijöttünk a múlt heti kisiklásból. Tesszük tovább a dolgunkat, szeretnénk hasonlóan jól folytatni a bajnokságot – mondta Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.
– Nagyon erős Kecskeméttel találkoztunk, kondiban is jobbak voltak, de adtunk is egy félidő előnyt. Az első játékrészben nem volt gyakorlatilag középpályás játékunk. A második félidőben viszont egy véleményes kiállítás után kezdtünk el gyakorlatilag játszani, úgy, ahogyan az elejétől kellett volna. A Kecskemét ekkor már azt játszotta, amit kellett, lekontrázott minket emberelőnyben. Gratulálok nekik a győzelemhez, mi tesszük tovább a dolgunkat – értékelt Palásti Sándor, a Kiskunfélegyháza játékos-edzője.
Kecskeméti TE II. - Kiskunfélegyháza 4-1 (2-0)
Kecskemét, 150 néző. V: Kiss R. (Csöngető, Gera)
KTE: Sólya - Goretich, Kárpáti (Dörnyei 70.), Varga M. (Supka 82.), Fodor, Csuri (Béleczki 82.), Tóth F. (Virágh R. 88.), Szabó B. (Fajt 60.), Fürj, Horváth A., Pataki. Vezetőedző: Lóczi Péter
Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. - Solymosi (Palásti 72.), Hegedűs (Balázs 46.), Magony, Erős, Molnár E. (Karsai 72.), Kanyó, Makány (Kovács L. 27.), Jókai, Kurgyis, Polgár (Sánta 46.). Játékos-edző: Palásti Sándor
Gól: Goretich (15., 69.), Tóth F. (33.), Varga M. (81.) ill. Erős (49.)
Kiállítva: Erős (60.)
