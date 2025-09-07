szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

5 órája

A KTE II. legyőzte a Kiskunfélegyházát, fura kiállítást hozott a meccs

Címkék#Kiskunfélegyháza#Lóczi Péter#KTE#Palásti Sándor#labdarúgás

A Bács-Kiskun Vármegyei I. osztály 3. fordulóját rendezik ezen a hétvégén. Szombaton a Kecskeméti TE II. a Kiskunfélegyházát fogadta, és alapvetően megérdemelten nyert, de egy furcsa kiállítás is történt a meccsen.

Nyitray András

A Kecskeméti TE II. már az első percektől kezdve kezdeményezőleg lépett fel a meccsen, az első negyedórában Tóth Félix előtt rögtön két sansz is adódott, ám előbb Nagy Szabolcs védett, majd később a hazai támadó nem talált kaput. Nem kellett azonban így sem sokat várni a kecskeméti gólra, egy szöglet után félegyházi kézre pattant a labda, amiért büntetőt is adott a játékvezető, ezt Goretich vágta be (1-0). A "kis" KTE továbbra is irányította a játékot, átlövésekkel is sokszor próbálkozott, majd egy gyors átmenetből ajtó-ablak ziccert is kidolgozott, de Varga nem találta el az üres kaput néhány méterről Fodor centerezése után. A 33. percben is viszont sikerült növelni az előnyt, ekkor Tóth lépett ki, elpöckölte a kifutó kapus mellett a labdát, majd az üres kapuba passzolt (2-0). 

A Kecskeméti TE II. négyet lőtt hazai pályán
A Kecskeméti TE II. négyet lőtt hazai pályán
Fotó: Nyitray András

Fordulás után kicsit elaludtak a hazaiak, a vendégek ezt gyorsan ki is használták, a 49. percben Erős vágott a jobb alsóba egy szabadrúgást (2-1). Ez felhozta a vendégeket, de a 60. percben aztán úgy tűnt, elszáll az esélyük az egyenlítésre. Erős Szabó Benedeket rúgta meg túlzott erővel, teljesen feleslegesen a kecskeméti tizenhatoson belül, akit ápolni is kellett. A játékvezető először csak sárga lapot adott, ám miután megnézte a hazai játékost, illetve konstatálta, hogy le is kell cserélni, megváltoztatta döntését, kiállította a félegyházi játékost. Ezt követően rengeteg terület nyílt a hazaiak előtt, a 69. percben egy labdaszerzés után Goretich nem is hibázott ziccerben (3-1). A végeredményt a 81. percben Varga állította be, aki egy újabb kontra végén Dörnyei jobb oldalról érkező beadását vágta be közelről (4-1). 

A Kecskeméti TE II. remekül kezdett 

– Nagyon jól kezdtünk, sokkal többet volt nálunk a labda, meg tudtuk bontani a hazaik védelmi vonalát, ebből jöttek a helyzetek és a két gól az első félidőben. Fordulás után volt egy kis rövidzárlat, amit góllal büntetett a Félegyháza, de utána rendeztük a sorainkat, megérdemelten nyertünk. Bízom benne, hogy kijöttünk a múlt heti kisiklásból. Tesszük tovább a dolgunkat, szeretnénk hasonlóan jól folytatni a bajnokságot – mondta Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője. 

– Nagyon erős Kecskeméttel találkoztunk, kondiban is jobbak voltak, de adtunk is egy félidő előnyt. Az első játékrészben nem volt gyakorlatilag középpályás játékunk. A második félidőben viszont egy véleményes kiállítás után kezdtünk el gyakorlatilag játszani, úgy, ahogyan az elejétől kellett volna. A Kecskemét ekkor már azt játszotta, amit kellett, lekontrázott minket emberelőnyben. Gratulálok nekik a győzelemhez, mi tesszük tovább a dolgunkat – értékelt Palásti Sándor, a Kiskunfélegyháza játékos-edzője. 

Kecskeméti TE II. - Kiskunfélegyháza 4-1 (2-0) 

Kecskemét, 150 néző. V: Kiss R. (Csöngető, Gera) 

KTE: Sólya - Goretich, Kárpáti (Dörnyei 70.), Varga M. (Supka 82.), Fodor, Csuri (Béleczki 82.), Tóth F. (Virágh R. 88.), Szabó B. (Fajt 60.), Fürj, Horváth A., Pataki. Vezetőedző: Lóczi Péter 

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. - Solymosi (Palásti 72.), Hegedűs (Balázs 46.), Magony, Erős, Molnár E. (Karsai 72.), Kanyó, Makány (Kovács L. 27.), Jókai, Kurgyis, Polgár (Sánta 46.). Játékos-edző: Palásti Sándor 

Gól: Goretich (15., 69.), Tóth F. (33.), Varga M. (81.) ill. Erős (49.) 

Kiállítva: Erős (60.) 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu