A KTE II. legyőzte a Kiskunfélegyházát, fura kiállítást hozott a meccs

A Kecskeméti TE II. már az első percektől kezdve kezdeményezőleg lépett fel a meccsen, az első negyedórában Tóth Félix előtt rögtön két sansz is adódott, ám előbb Nagy Szabolcs védett, majd később a hazai támadó nem talált kaput. Nem kellett azonban így sem sokat várni a kecskeméti gólra, egy szöglet után félegyházi kézre pattant a labda, amiért büntetőt is adott a játékvezető, ezt Goretich vágta be (1-0). A "kis" KTE továbbra is irányította a játékot, átlövésekkel is sokszor próbálkozott, majd egy gyors átmenetből ajtó-ablak ziccert is kidolgozott, de Varga nem találta el az üres kaput néhány méterről Fodor centerezése után. A 33. percben is viszont sikerült növelni az előnyt, ekkor Tóth lépett ki, elpöckölte a kifutó kapus mellett a labdát, majd az üres kapuba passzolt (2-0).

A Kecskeméti TE II. négyet lőtt hazai pályán

Fotó: Nyitray András

Fordulás után kicsit elaludtak a hazaiak, a vendégek ezt gyorsan ki is használták, a 49. percben Erős vágott a jobb alsóba egy szabadrúgást (2-1). Ez felhozta a vendégeket, de a 60. percben aztán úgy tűnt, elszáll az esélyük az egyenlítésre. Erős Szabó Benedeket rúgta meg túlzott erővel, teljesen feleslegesen a kecskeméti tizenhatoson belül, akit ápolni is kellett. A játékvezető először csak sárga lapot adott, ám miután megnézte a hazai játékost, illetve konstatálta, hogy le is kell cserélni, megváltoztatta döntését, kiállította a félegyházi játékost. Ezt követően rengeteg terület nyílt a hazaiak előtt, a 69. percben egy labdaszerzés után Goretich nem is hibázott ziccerben (3-1). A végeredményt a 81. percben Varga állította be, aki egy újabb kontra végén Dörnyei jobb oldalról érkező beadását vágta be közelről (4-1).

A Kecskeméti TE II. remekül kezdett

– Nagyon jól kezdtünk, sokkal többet volt nálunk a labda, meg tudtuk bontani a hazaik védelmi vonalát, ebből jöttek a helyzetek és a két gól az első félidőben. Fordulás után volt egy kis rövidzárlat, amit góllal büntetett a Félegyháza, de utána rendeztük a sorainkat, megérdemelten nyertünk. Bízom benne, hogy kijöttünk a múlt heti kisiklásból. Tesszük tovább a dolgunkat, szeretnénk hasonlóan jól folytatni a bajnokságot – mondta Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.