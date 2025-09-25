Történelmi kecskeméti derbi jön a vármegye I-ben

A Kecskeméti TE II. nyáron került a vármegye I. osztályba, miután búcsúzott az NB III-tól, a Kecskeméti LC pedig már évek óta indít csapatot a bajnokságban. Közös a két együttesben, hogy rendkívül fiatalok, a legalacsonyabb átlagéletkorral rendelkeznek a bajnokságban. Mivel városi derbiről van szó, sok az átfedés is, a játékosok zöme jól ismeri egymást, nemcsak korábbi csapattársak, hanem akár egy iskolába is jártak, vagy éppen egy baráti társaságba tartoznak. A derbi az persze derbi, így alighanem mindkét oldalon buzog a bizonyítási vágy.

A Kecskeméti TE II. és a Kecskeméti LC történelmi meccset játszhat

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

A Kecskeméti TE II. jól kezdte a bajnokságot, s bár csak egy veresége van, a Kecel és a Kalocsa elleni döntetlenek után mégis lehet némi hiányérzet a szakmai stábban és a játékosokban. Ahhoz, hogy az élmezőnyre tapadjon a gárda, feltétlen otthon kellene tartania a pontokat. Ebben az esetben persze a hazai pálya előnye talán kevésbé lesz érezhető, hiszen a két gárda tulajdonképpen szomszédos pályán edz és vívja bajnoki meccseit a Széktói Stadionban.

– Úgy tudom, hogy mindenképpen egy történelmi mérkőzés lesz a szombati, hiszen a két klub felnőtt csapata még korábban sosem játszott egymással tétmérkőzést – mondta Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője a találkozó kapcsán. – Egy városi rangadónak mindig kiemelt jelentősége van, de igyekszünk ennek ellenére ugyanúgy készülni rá, ahogyan minden eddigi meccsünkre. Próbáljuk tudatosítani a játékosokban is, hogy ez is csak egy állomás az idényben, ne gondoljanak bele többet, mint bármikor máskor. Az biztos, hogy két nagyon fiatal csapat találkozik majd, ennek megfelelően jó iramú, tempós mérkőzésre számítok. A mi célunk ezúttal is a három pont begyűjtése lesz, mindig ebben a szellemben lépünk pályára, ez nem lesz másként a városi rangadón sem – tette hozzá Lóczi Péter.

A Kecskeméti TE és a Kecskeméti LC a két legfiatalabb gárda

A Kecskeméti LC kerete is nagyon fiatal, és még az építkezés fázisában van a gárda. A bajnokságban a Bácsalmás elleni siker mellett ugyan csak vereségeket szenvedett még a KLC, de sokszor szoros csatában maradt alul, a címvédő Tiszakécske II. is csak 1-0-ra tudta legyőzni például. Bende Csaba vezetőedző szerint az alapokat lerakták, a játékosok jól dolgoznak az edzéseken, de egyelőre mérkőzéseken még nem mindig jön ki ez. Némi önbizalmat adhat a gárdának, hogy a hétközi kupameccsen idegenben nyert Kerekegyházán 2-1-re.