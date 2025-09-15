szeptember 15., hétfő

Labdarúgás

1 órája

A Kecel meglepte a KTE tartalékcsapatát

Címkék#Kecel#KTE II#Lóczi Péter#labdarúgás

A Vármegye I. 4. fordulójában Kecelen lépett pályára a KTE II. Az időjárás miatt is küzdelmesre sikerült a találkozó, melyről egy ponttal tértek haza a Kecskeméti TE II. játékosai.

Nyitray András

Hatalmas eső szakadt le a pályára nem sokkal a kezdés előtt, ami megnehezítette a csapatok dolgát a meccsen. Ehhez a Kecel alkalmazkodott jobban, mely alig negyedóra után megszerezte a vezetést Szabó Zsolt találatával. A Kecel stabil védekezésre rendezkedett be, s mivel a nehéz talajú pályán sok technikai hibát is vétettek a vendégek, nem a szép játék dominált a találkozón. A 64. percben aztán Horváth András révén sikerült feltörni a hazai reteszt, ami végül egy pontot ért a Kecskeméti TE II. számára. 

A Kecskeméti TE II. a pályán
A Kecskeméti TE II. első pontját szerezte idegenben
Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

Reális eredményt ért le a Kecskeméti TE II. 

– Hatalmas eső zúdult a pályára közvetlenül a mérkőzés előtt, ez nagyban megnehezítette mindkét csapat dolgát a folyamatos játéképítésben. Rosszul kezdtünk, sok technikai hibát vétettünk, a Kecel teljesen megérdemelten szerzett vezetést, többet tettek a gólszerzésért, mint mi. A második félidőben harcosabban és motiváltabban léptünk pályára, az egyenlítés is sikerült. A minőségi megoldások hiányoztak viszont a játékunkból, ezért a döntetlen reális eredmény – értékelt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.

Kecel FC – Kecskeméti TE 1-1 (1-0)

Kecel. V: Szűcs G. (Markó, Lichtenberger)

Kecel: Gillányi – Szőke, Bányai, Csupity (Gémesi 68.), Doszpod (Fenyvesi B. 68.), Szabó Zs. (Nagy K. 92.), Killer, Fenyvesi K. (Döbrentei 75.), Brindza, Torma, Kóbor. Technikai vezető: Kapitány Gábor

KTE II.: Pálfi – Goretich, Béleczki (Köblös 76.), Varga M. (Sódar 73.), Fodor, Csuri (Dörnyei 65.), Tóth F. (Kárpáti 65.), Szabó B., Fürj (Supka 46.), Horváth A., Pataki. Vezetőedző: Lóczi Péter

Gól: Szabó Zs. (14.) ill. Horváth A. (64.)

 

 

